La stanchezza è uno stato in corrispondenza del quale un essere umano avverte che, a livello psicofisico, le energie a disposizione sono palesemente diminuite. Questo accade, per esempio, dopo un’intensa attività fisica. Mentre se la stanchezza è persistente, anche al risveglio e, in generale, anche in condizioni di riposo, allora consultare un medico è sempre la prima cosa da fare.

In più, la stanchezza spesso può diventare spossatezza. Questo quando la stanchezza è tale che una persona non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto. Mentre si parla di affaticamento quando la stanchezza, crescente, si manifesta invece in maniera graduale. Detto questo, vediamo quali sono i rimedi della nonna quando, in generale, le energie psicofisiche vengono meno.

Quali sono i rimedi naturali della nonna contro la stanchezza anche quando si tratta di spossatezza e affaticamento

Nel dettaglio, la soluzione naturale contro la stanchezza è in genere, e semplicemente, quella di ristabilire il corretto equilibrio idrosalino del corpo. Nel farlo non c’è niente di meglio che bere acqua a temperatura ambiente. Nonché alimentarsi, magari dopo la stanchezza derivante da un’intensa attività fisica, con la frutta e con la verdura e in generale con cibi che siano rigorosamente freschi.

Ecco quali sono i rimedi naturali della nonna contro la stanchezza. Così come, quando si avverte spossatezza e affaticamento, la corretta alimentazione è fondamentale per non peggiorare la situazione. Nel farlo, occorre sempre stare lontani da cibi che sono troppo elaborati o che comunque generano pesantezza di stomaco come le fritture. Pure le merendine e i cibi dei fast-food, inoltre, non sono di certo dei validi alleati quando si avverte stanchezza, spossatezza o senso di affaticamento.

Come vincere naturalmente questa problematica grazie alle piante e anche alle spezie

Dal ginseng allo zenzero, passando per il rosmarino, su come vincere naturalmente la stanchezza ci sono anche le piante e le spezie. Questo attraverso le tisane e gli infusi che, naturalmente depurativi del fegato, leniscono il senso di stanchezza.

Inoltre, la stanchezza quando arriva è vero che si può lenire e che si può contrastare con i rimedi naturali, ma anche in questo caso è sempre meglio prevenire che curare. In quanto si può tenere spesso lontana la stanchezza con una dieta sana ed equilibrata, bevendo acqua come sopra accennato. Ma anche dormendo bene e facendo attività fisica giornaliera anche blanda. Ad esempio, mezz’ora al giorno di camminata, eventualmente anche a passo veloce.

