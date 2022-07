Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di armocromia e body shape. Entrambe queste discipline cercano di spiegare come valorizzare le proprie forme e i propri colori naturali. A volte basta pochissimo per sembrare più belle e giovani, luminose ed attraenti. I principi della body shape ci spiegano come ognuna di noi appartenga ad un macrogruppo. In base alla forma del fisico potremo anche sapere quali capi preferire e quali evitare. Oggi vogliamo soffermarci su un modello molto diffuso, quello a clessidra. Ecco perché il fisico a clessidra è valorizzato da questi modelli perfetti per l’estate in ogni occasione.

Una body shape femminile molto diffusa in Italia

La bellezza italiana nel Mondo ha una forma, quella di Sophia Loren e Monica Bellucci, Gina Lollobrigida e Sabrina Ferilli. Fianchi larghi e vita ben marcata, sono queste le caratteristiche della clessidra, che è molto diffusa in Italia. Le fortunate che hanno un corpo del genere tendono ad accumulare il grasso in maniera uniforme all’altezza dei fianchi e delle spalle. Il punto vita è la cifra che la distingue e che andrebbe valorizzata. Oggi vogliamo vedere quali abiti possono esaltare queste forme naturali e nascondere un eventuale sovrappeso.

Il primo modello è il classico tubino aderente. Con le spalle o senza, questo modello immortale è perfetto in ogni occasione, in un ambito informale e casual, ma anche per cerimonie e momenti importanti. Il tubino è aderente, stringe la vita e segna le forme. Perfetto, quindi, per mettere in risalto la forma naturale di tutte le clessidre. Se abbiamo qualche chilo di troppo potremo scegliere le righe verticali o un colore monocromo scuro come il nero e il petrolio.

Il fisico a clessidra è valorizzato grazie a questi capi comodi e sensuali

Se non amiamo gli abiti e ci piace spezzare l’outfit possiamo optare per un tailleur o una gonna a mezza ruota. Esistono innumerevoli modelli adatti, ma l’importante è che abbiano la vita alta. Un fisico a clessidra viene sacrificato da vita bassa e non marcata, mentre la vita alta pone l’attenzione sui fianchi e la vita. Possiamo dunque osare con una gonna in seta o con dei classici jeans, l’importante è che la vita sia alta e fasciante. Da evitare sono anche i modelli che propongono un taglio impero con la linea della vita che parte sotto al petto. Questo modello finirebbe per far sembrare più in carne e non esalterebbe la forma naturale.

