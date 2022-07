Ecco il trucco per la vacanza in camper quasi gratis

Quando si organizzano le vacanze, specialmente in un periodo storico complicato come quello attuale, fare attenzione alle spese è importantissimo. Tante persone si stanno trovando nella spiacevole situazione di dover ridimensionare le vacanze. L’inflazione e l’aumento del costo della vita attualmente in atto, sono diventati le cause principali di questo nuovo modo di vivere l’estate.

Maggiore attenzione al conto in banca e soprattutto a far tornare i conti: questi sono gli obiettivi degli italiani che vanno in vacanza nel 2022. Per ammortizzare ulteriormente i costi molti scelgono di viaggiare in camper. Si tratta sicuramente di un investimento iniziale più importante, ma, soprattutto, coloro che ne possiedono già uno potranno sicuramente sfruttare questo vantaggioso sistema.

Ma posteggiare il camper nelle stazioni di sosta predisposte può essere costoso tanto quanto andare in hotel. Ebbene, c’è una meta Europea che risolve il problema: ecco il trucco per la vacanza in camper senza pagare le spese di campeggio, se si sceglie di visitare questa nazione. In questo Stato i campeggi sono per la maggior parte gratuiti, e addirittura, gli stalli per i camper sono gratis. Non solo nelle aree attrezzate non si spende alcunché, ma è addirittura possibile campeggiare in maniera completamente legale ovunque si voglia.

Ecco il posto dove i costi per la vacanza in camper sono quasi gratis

Molti si innamorano di questa terra per le sue verdi colline, i suoi boschi fiabeschi, le sue spiagge caratteristiche e le location incontaminate e selvagge. Viaggiare qui è facilissimo se si va in vacanza in camper o se si ama il campeggio. Basta trovare uno scorcio piacevole, fermarsi e piantare la tenda. Alcuni lettori avranno sicuramente già capito di quale paese europeo si parla: è la Scozia.

È vero, si trova nel Regno Unito, ma questo stato gode di un’autonomia tutta sua. In materia di viaggi in camper e campeggi, per esempio, la Scozia ha potuto decidere autonomamente come regolamentare i villeggianti. Certo, rimane sempre la benzina da pagare, ma il lusso di potersi fermare autonomamente dovunque con il proprio mezzo è incredibile. Poi, se si è camperisti veri, non si può fare a meno di amare la natura incontaminata che la Scozia offre.

Bastano 10 giorni per visitare l’intero Paese, perché non è molto grande e le città importanti in fondo sono due: Edimburgo e Glasgow. Un altro trucco per la vacanza in camper: qui la guida è a destra, quindi sarà meglio noleggiare direttamente il camper in loco. Il Paese è molto piovoso, quindi se si decide di visitarlo meglio prepararsi a repentini cambi di tempo. Impossibile non visitare il lago di Loch Lomond e il Queen Elizabeth Forest Park.

