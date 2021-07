Il dolcificante naturale senza retrogusto e a zero calorie che non fa male

Il dolcificante naturale senza retrogusto, a zero calorie e che non fa male esiste e si chiama eritritolo. Questo composto chimico è naturalmente presente nella frutta e nei prodotti fermentati. Si tratta di una validissima alternativa allo zucchero e ai dolcificanti sintetici e semisintetici in commercio. Tra i principali vantaggi dell’eritritolo c’è, senza dubbio, quello di non avere calorie. Ma ne ha anche di altri. A differenza di altri dolcificanti sintetici o parzialmente sintetici, infatti, non ha effetti negativi sull’organismo.

Eritritolo, il dolcificante che non fa male

È da pochi anni che l’eritritolo è stato commercializzato anche in Europa. Con precisione dal 2006, anno nel quale l’Unione Europea ha autorizzato l’utilizzo di eritritolo in molti alimenti come gomme o dessert, ecc. Oggi rappresenta a tutti gli effetti un degno sostituto di molti dolcificanti sintetici e semisintetici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si è guadagnato questa posizione grazie al fatto che, a differenza di dolcificanti come lo Xilitolo, ad esempio, viene assorbito facilmente dalla mucosa intestinale senza irritarla. Infatti, non ha effetti collaterali, come dolori addominali o diarrea. Inoltre, è perfetto per i diabetici, perché ha un indice glicemico pari a zero. Se poi si pensa ad altri dolcificanti, come l’aspartame, lo scarto è netto. Quest’ultimo, ad esempio, che è un dolcificante in commercio da tempo ma che lascia dei dubbi sull’utilizzo quotidiano. L’eritritolo invece può essere assunto giornalmente.

Una marcia in più

Come accennato, questo dolcificante ha un indice glicemico pari a zero. Possiede, inoltre, anche l’enorme vantaggio di non avere quel fastidioso retrogusto che molti dolcificanti hanno. Questo lo rende assolutamente perfetto per l’utilizzo nella preparazione di dolci per diabetici. Perfetto anche per la dolcificazione di bevande O, per chi segue un regime alimentare ipocalorica. Anche a livello visivo ricorda moltissimo lo zucchero classico. Per queste ragioni, quindi, anche se non si segue una dieta o non si soffre di diabete, vale la pena utilizzarla. Il dolcificante naturale, senza retrogusto, a zero calorie e che non fa male è un’ottima alterativa, da provare assolutamente.

Per la ricetta di un dolce ipocalorico, cliccare qui.