Leggere il giornale è un piacere che non tutti ancora conservano ma che sarebbe il caso di provare. Questa abitudine, infatti, fa benissimo alla mente. Non solo ci mantiene sempre informati su ciò che accade nel mondo, ma riesce in qualche modo a mantenere attiva la nostra testa. Il problema, però, è che una volta letto tutto il giornale non c’è molto altro da fare se non buttarlo via. O forse alcune idee di riciclo creativo potrebbero farci cambiare idea e tornarci utili.

Nessuno butterà più un giornale vecchio o già letto conoscendo questi geniali riutilizzi

Il nostro vecchio giornale potrebbe diventare una fantastica rosa da mettere dentro casa per abbellire il nostro salotto o la nostra camera da letto. Basterà piegare delle pagine seguendo la forma dei petali della rosa e aggiungere alla fine un gambo in ferro verde per dare un tocco di classe in più. E, se proprio le rose non ci piacciono, possiamo applicare questo metodo a tante altre forme. Potremmo, per esempio, trasformare il nostro giornale in una deliziosa farfalla o in un altro fiore a nostra scelta!

Ma non è finita qui, perché i fogli di giornale possono darci tante soddisfazioni in più

Forse pochi lo avrebbero detto, ma i fogli di giornale possono continuare ad abbellire la nostra casa. Per esempio, possono diventare la tela per i nostri dipinti. Lo sfondo particolare, con scritte e immagini, e il disegno che noi andremo a creare, danno vita a un quadro davvero particolare e artistico. Perciò, se siamo appassionati di pittura, questa potrebbe essere l’idea giusta per noi. Oppure, se disegnare non è il nostro forte, possiamo abbellire le pareti con i fogli di giornale. Nel nostro studio, per esempio, possiamo utilizzare la carta di giornale come fosse carta da parati, ricoprendo la parete che ci sembra più vuota.

Insomma, le idee sono davvero tantissime e basterà provarle tutte per capire qual è la più adatta a noi. Ma una cosa adesso è certa. Nessuno butterà più un giornale vecchio o già letto conoscendo questi geniali riutilizzi!

