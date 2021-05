I cestini di riso soffiato ripieni di yogurt greco e frutti rossi rappresentano una merenda molto semplice da fare in casa. Ma al contempo buonissima e soprattutto sana e completa! Sono fatti con il riso soffiato, quindi hanno una componente di carboidrati. Lo yogurt greco apporta una parte proteica a questa merenda. La cioccolata fondente è fonte di grassi “buoni” e magnesio e i frutti rossi, sono antiossidanti e fonte di vitamine e sali minerali. Insomma, a questi deliziosi cestini di riso soffiato ripieni di yogurt greco e frutti rossi, non manca proprio nulla. Sono perfetti anche a colazione o per un brunch e si preparano in pochissimo tempo.

Per un altro facilissimo dolce leggero alle fragole, cliccare qui.

Ingredienti per 10 cestini

a) 60 gr di riso soffiato;

b) 100 gr di cioccolato;

c) 250 gr di yogurt greco;

d) 2 cucchiai di miele o sciroppo d’agave;

e) 1 vaschetta di fragole (o qualsiasi altro frutto rosso, vanno bene anche misti);

f) granella di nocciole, quanto basta.

Procedimento

Preparare questi deliziosi cestini di riso soffiato ripieni di yogurt greco e frutti rossi, perfetti per una merenda sfiziosa ma leggera e sana è davvero un gioco da ragazzi. Ma soprattutto, sono pronti in un battibaleno.

Per cominciare, bisogna partire dalla cioccolata fondente. Inserire la cioccolata in una ciotola capiente e scioglierla a bagnomaria o in microonde per 3 minuti. Non appena è completamente sciolta, versarvi dentro il riso soffiato e mescolare bene per far amalgamare tutto il riso con il cioccolato. In uno stampo per muffin rigorosamente antiaderente, versare un cucchiaio abbondante di riso soffiato al cioccolato. Lavorare il composto all’interno dello stampo, con il dorso di un cucchiaio, formando dei bordi alti in modo da realizzare dei cestini. Raffreddare lo stampo con il composto al suo interno, per un quarto d’ora in freezer. Nel frattempo, in un’altra ciotola, mescolare lo yogurt greco con il miele e qualche fragola tagliata a pezzettini.

Non appena i cestini saranno pronti e ben freddi, tirare via lo stampo dal freezer e prelevare i cestini. Disporre su un piatto da portata e riempire generosamente i cestini con lo yogurt. Per un lavoro più preciso, ci si può aiutare con una sac a poche, ma va bene anche un cucchiaio. Lasciare raffreddare un altro quarto d’ora in frigo. Dopodiché, guarnire i cestini con le fragole e la granella di nocciole (si può utilizzare qualsiasi altra granella). Ed ecco realizzati dei deliziosi cestini di riso soffiato ripieni di yogurt greco e frutti rossi, perfetti per una merenda sfiziosa ma leggera e sana.