A volte consideriamo i territori esteri più belli di quelli italiani, senza considerare che l’Italia è davvero spettacolare.

Abbiamo tutto nel nostro Paese: mare, montagne, laghi e pianure, le colline e le distese verdi, e spiagge meravigliose. Anzi, tante spiagge italiane non hanno davvero nulla da invidiare alle spiagge più belle del Mondo.

Una di queste spiagge si trova in Sicilia. Distese di sabbia dorata e mare cristallino da sogno sono i tratti distintivi di questo luogo da favola. Scopriamo insieme di che posto si tratta.

È considerata una delle spiagge più belle del Mondo e si trova in Italia

Quest’anno c’è stato un vero e proprio boom di richieste di luoghi di vacanza che fossero tranquilli, sicuri e lontani dalla folla. È questo ciò che desiderano le persone per quest’estate 2021.

Ecco perché abbiamo già scritto che quest’isola Covid free è la meta perfetta per chi vuole vivere una vacanza in totale sicurezza in un luogo paradisiaco.

Il nostro viaggio alla ricerca dei luoghi più belli per le vacanze continua, e questa volta siamo finiti a Lampedusa. È proprio qui che si trova la Spiaggia dei Conigli, eletta come una delle spiagge più belle del Mondo, e di cui abbiamo già esaltato la sua meravigliosa bellezza qui.

È un grande orgoglio per l’Italia, ma non poteva essere altrimenti, visto che questo posto sembra un vero paradiso in terra. Dimentichiamoci i Caraibi, le Filippine e la Polinesia, perché questa spiaggia saprà darci le stesse identiche emozioni.

La scogliera bassa circonda uno specchio d’acqua di un azzurro molto intenso e trasparente. Non per niente è stata eletta come una delle spiagge più belle del Mondo.

È un luogo così tranquillo da sembrare quasi un’oasi fuori dal tempo. L’ideale per chi ama il relax e il contatto con la natura.

Proseguiamo con un altro paradiso mozzafiato

Se la Spiaggia dei Conigli è indiscutibilmente considerata una delle spiagge più belle del Mondo, e si trova in Italia, rimaniamo in Sicilia per visitare con la mente un altro paradiso terrestre.

La spiaggia, questa volta, è quella di Pozzallo, che vanta un primato: è stata premiata con la Bandiera Blu per ben 14 volte! Un risultato eccezionale e meritatissimo da questo luogo in cui è facile anche prendere il sole e rilassarsi senza troppo affollamento.