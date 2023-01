Il dolce con le pere che farà impazzire tutti da preparare per la colazione

A Natale e Capodanno il tempo a disposizione ti darà la possibilità di sperimentare nuove ricette e nuovi sapori. Tra cui questo delizioso dolce con le pere da provare anche a colazione. Facile da preparare e anche relativamente veloce, sarà davvero una sorpresa rispetto ai classici panettoni.

Il periodo natalizio è ottimo per cimentarsi in nuove e innovative ricette. Tra un regalo e un viaggetto ci si potrà sbizzarrire in cucina divertendosi. Oltre agli antipasti, ai primi o ai secondi, ci si potrà concentrare sui dolci da gustare durante la prima colazione. Preparazioni perfette per i momenti delle feste ma anche per i giorni a venire. Una dolce colazione nutriente e sana da provare al posto dei rimasugli di pandoro e panettone.

Oggi si andrà alla scoperta di un dolce con le pere che piacerà anche ai bambini. Ottimo da servire alla fine di un pasto ma anche per essere assaporato nel latte durante la colazione. Semplice da preparare anche con ingredienti che già abbiamo in casa. Al posto delle pere, poi, si potranno utilizzare i fichi, le banane o i cachi. Vediamo quindi come preparare il dolce con le pere che farà impazzire tutti perché è una vera delizia.

Ingredienti per 5 persone

250 g di pasta sfoglia ;

; 1 kg di pere ;

; 1 uovo;

50 g di zucchero;

1/2 bicchiere di vino bianco ;

; zucchero a velo, quanto basta;

cannella, quanto basta.

Il dolce con le pere che farà impazzire tutti facile da preparare

Innanzitutto si consiglia di lavare accuratamente le pere che andranno anche pulite e sbucciate. Tagliarle poi a pezzettini e metterle in una padella antiaderente insieme al vino bianco, lo zucchero di canna o normale e la cannella. Fare cuocere il tutto per una decina di minuti a fuoco medio. Una volta pronte, togliere le pere dalla pentola antiaderente e lasciarle riposare in un piatto. Nel frattempo ci si potrà occupare della pasta sfoglia, da stendere con un matterello fino ad ottenere uno spessore di circa tre o quattro millimetri.

Con un coltello, poi, dividerla in due rettangoli da sistemare in una teglia antiaderente spolverata precedentemente con della farina. Aggiungere poi farina anche sulla sfoglia, lasciando un paio di centimetri per il bordo. Sul bordo, invece, spennellare con l’uovo e distribuire le pere. A questo punto ripiegare la pasta sfoglia e creare dei tagli sulla superficie. Da ultimo chiudere i bordi della pasta e spennellare la superficie con l’uovo. Il tutto dovrà essere fatto cuocere in forno a 220 gradi per circa una mezz’ora. Una volta tolto il dolce dal forno, spolverare con lo zucchero a velo.