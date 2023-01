Ecco quali sono i trucchi più efficaci per realizzare davvero tutti i nostri buoni propositi

All’inizio di ogni anno ci ripromettiamo di raggiungere tutta una serie di traguardi e ci riempiamo di buoni propositi che spesso poi abbandoniamo. Scopriamo dei semplici ma efficacissimi trucchetti che ci permetteranno quest’anno di mantenerli e raggiungere il nostro traguardo vittoriosi.

Capita praticamente tutti gli anni: iniziamo il nuovo anno con mille buoni propositi, dall’imparare una lingua, ad andare in palestra, al seguire una dieta. Ma dopo i primi giorni di motivazione ed entusiasmo, subito i nostri propositi finiscono nel dimenticatoio e prima di febbraio sono ormai completamente abbandonati. Ammettiamolo: le eccezioni sono rare.

Ma come fare se questa volta siamo assolutamente decisi a mantenere i nostri propositi per il nuovo anno? E a non farci assolutamente scoraggiare, qualsiasi cosa accada? Fortunatamente ci sono dei semplici “trucchetti psicologici” che possiamo imparare a sfruttare. Potremo così mantenere la disciplina e realizzare finalmente i nostri propositi di inizio anno, di qualsiasi tipologia si tratti.

Troviamo qualcuno con cui realizzare il nostro progetto: in coppia è più semplice

Il primo trucchetto per mantenere finalmente i nostri propositi per il nuovo anno è semplicemente quello di non realizzarli da soli. Se siamo in due, o anche in un gruppo di amici, è molto più semplice mettere da parte la pigrizia e realizzare quello che avevamo in mente. La realizzazione del nostro progetto diventerà un argomento di conversazione e quasi una sfida tra noi e il nostro partner, e così sarà molto più semplice mantenerci in riga.

Ad esempio, andiamo in palestra con un amico, il nostro partner, o anche i nostri genitori o figli, in questo modo saremo molto più costanti.

Ecco quali sono i trucchi più efficaci che non ci faranno sgarrare nemmeno una volta

Il secondo trucco per mantenere i nostri propositi è uno dei più vecchi del Mondo: semplicemente quello di segnarlo su un calendario in bella vista nella nostra cucina o in salotto. Scrivere con carta e penna è un modo provato per aiutarci a ricordare gli eventi o a mantenere dei propositi. Procuriamoci quindi un calendario cartaceo, o anche un’agenda se abbiamo la costanza di portarla sempre con noi, e segniamo con una penna colorata le nostre sessioni in palestra, o lezioni di lingua, o di musica, o il piano da seguire per la nostra nuova dieta. Sarà molto più probabile che manterremo i buoni propositi.

Iscriversi a un corso con appuntamenti settimanali

Ecco quali sono i trucchi più efficaci grazie ai quali mantenere gli impegni: l’ultimo, e forse più efficace, è quello di iscriversi a un corso o un circolo con appuntamenti definiti a scadenza come minimo settimanale. In questo modo, dopo aver investito dei soldi in anticipo per pagare un corso o delle lezioni, saremo “obbligati” a presentarci, pena la perdita del nostro investimento.

Questo trucco funziona benissimo se il nostro nuovo proposito consiste nel mettersi in forma in palestra, oppure imparare una lingua, uno strumento o un hobby. Ma anche se il nostro proposito fosse una dieta, oppure leggere un certo numero di libri, o guardare finalmente dei capolavori più famosi del cinema, sarebbe utile segnare un appuntamento settimanale.

Non prendiamo troppi impegni tutti insieme

Nell’entusiasmo del nuovo anno, è facile fare propositi grandiosi e ambiziosi. Ma il trucco finale per mantenere sul serio i nostri impegni è di ricordarci di non mettere troppa carne al fuoco. Sarà molto più semplice mantenere degli impegni più modesti, ma realistici, piuttosto che riprometterci di sconvolgere completamente la nostra quotidianità all’improvviso. Ecco quali sono i trucchi più efficaci per ottenere quanto ci siamo prefissati nel nuovo anno.