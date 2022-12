2 libri da regalare a Natale ad amici e parenti che amano leggere romanzi sorprendenti

Tra le idee regalo più apprezzate troviamo da sempre i libri. Attenzione a ciò che si regala dal momento che è bene conoscere approfonditamente il destinatario prima di procedere

In molti staranno sfruttando questi ultimi momenti per terminare l’acquisto di regali di Natale. Tra un pasto e l’altro, infatti, ci sarà l’importante momento dello scarto dei regali. In molti scelgono di regalare abbigliamento o calzature. Altri, invece, prediligono la cultura e optano per regalare libri.

Questo tipo di dono è molto difficile, dal momento che bisognerà conoscere bene la persona a cui si andrà a regalare il libro. Non tutti i generi sono adatti per tutti, alcuni ameranno i romanzi altri libri storici, altri ancora i classici.

Tra i libri che si potrebbero regalare a Natale ne troviamo due molto interessanti, ossia “Zia Mame” e “Piccoli suicidi tra amici”. Il primo è uno dei romanzi più conosciuti di Patrick Dennis mentre il secondo scritto dall’autore finlandese Paasilinna Arto.

2 libri da regalare a Natale ad amici e parenti

“Zia Mame” è il romanzo più famoso dello scrittore Patrick Dennis. Un’opera che, in parte, è ispirata alla vita dell’autore. Vi vengono narrate le vicende di una ricca signora borghese di New York, la famosa Zia Mame. Tuttavia, più che un vero e proprio romanzo si tratta in modo particolare di diversi episodi spesso indipendenti tra loro.

Il primo racconto narra di quando lo scrittore, ancora bambino, perde tragicamente il padre e viene adottato proprio dalla Zia Mame. Da qui in si susseguiranno diversi episodi che vedranno sempre come protagonisti l’autore e la zia. Il tutto inserito perfettamente all’interno della storia degli Stati Uniti d’America, dalla crisi economica al periodo del proibizionismo.

Un racconto divertente con protagonista un personaggio femminile molto forte e ricco di contraddizioni. Diviso in racconti, poi, si leggerà anche in fretta.

Piccoli suicidi tra amici

Il romanzo scritto dall’autore finlandese Paasilinna Arto riesce a trattare un argomento delicato come il suicidio con ironia. Narra le vicende di Onni Reollen e Hermanni Kemppainen che una mattina, senza conoscersi, decidono di suicidarsi nella medesima stalla.

I due non si uccideranno ma dal loro incontro nascerà l’idea di creare una sorta di associazione di aspiranti suicidi. In breve tempo si uniranno al gruppo moltissime persone. Partiranno in giro per l’Europa con un pullman di lusso alla ricerca del luogo perfetto dove commettere il gesto.

Un libro che, nonostante il tema non proprio divertente, farà sorridere tra le peripezie e gli imprevisti dei protagonisti. Non bisogna farsi ingannare dalla tragicità del titolo dal momento che, al contrario, è un libro che trabocca di vita.

Ecco, quindi, 2 libri da regalare a Natale ad amici e parenti.