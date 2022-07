Siamo alla ricerca di qualcosa di speciale da inserire nel menu? Se abbiamo ospiti a cena, o vogliamo preparare una romantica cenetta a lume di candela, ci serve qualcosa di speciale. Non una preparazione elaborata che sarebbe impensabile con il caldo di questi giorni, ma una di quelle ricette veloci dai risultati eccezionali. Bastano pochi, piccoli segreti e possiamo trasformare un piatto scontato in una preparazione gourmet. Ecco dunque un’idea golosa e diversa di petto di pollo che abbiamo elaborato con l’aiuto degli Esperti di Cucina della Redazione.

Un piatto speciale che solletica il gusto e soddisfa il palato

Il petto di pollo caramellato con crema al curry è perfetto per una cena tra amici quando si ha voglia di un piatto particolare, che solletichi il gusto e soddisfi il palato. È una ricetta dal sapore orientale per la presenza di spezie, che renderanno il piatto aromatico e profumatissimo. Particolare è anche l’accostamento del sapore dolce del miele, dell’uva e delle mandorle con quello piccante delle spezie. Delicato e fresco l’accostamento della frutta. Il risultato sarà aromatico, speziato e leggermente piccante.

Ingredienti per quattro persone

4 fette di petto di pollo;

2 dl di panna liquida;

2 cucchiaini di curry;

un pizzico di curcuma;

1 mela verde tipo Granny Smith;

1 cucchiaio di mandorle in scaglie;

2 cucchiai di miele;

1 cucchiaio di uva passa;

peperoncino q.b.;

sale q.b.

Cottura: 7 minuti

Un’idea golosa e diversa di petto di pollo per un secondo piatto estivo veloce e sfizioso

Iniziare dalla salsa per caramellare il pollo. Unire i due cucchiai di miele, i tre cucchiai di acqua tiepida, il peperoncino a piacere e un pizzico di sale. Poi mescolare fino a quando il composto non sarà ben amalgamato. Quindi, proseguire con la preparazione del pollo. Per prima cosa tagliare le fette in listarelle lunghe oppure a quadrotti e ricoprirle con la salsa precedentemente disposta. Poi, lasciar marinare per circa 20 minuti. Trascorso questo tempo, cuocere il pollo in forno ben caldo, tra i 200 e i 220 gradi con grill acceso, per circa 7 minuti. Nel frattempo, preparare la crema al curry. Montare la panna ben fredda e poi aggiungere la curcuma, il curry e un pizzico di sale. Sfornare il pollo e lasciarlo intiepidire per qualche minuto.

Ora comporre il piatto. Sistemare al centro una cucchiaiata di crema al curry e poggiarvi sopra alcuni pezzetti di pollo. Infine decorare con la mela tagliata a fiammifero, l’uvetta e le mandorle. Servire subito.

