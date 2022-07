Quando si ha tempo da dedicare alla cucina ognuno di noi ci mette impegno per realizzare piatti invitanti. Accontentare i gusti di tutti è un po’ difficile, ma non impossibile. D’inverno abbiamo forse più creatività e condimenti ricchi possono rendere speciale una semplice pasta al dente.

Con l’arrivo dell’estate c’è il desiderio di stare all’aperto, magari in compagnia di amici. Stare ai fornelli scoccia e ci fa sudare. Una buona idea potrebbe essere quella di preparare una cena leggera, magari con freschi piatti unici. Per stuzzicare l’appetito e intrattenere gli ospiti potremmo realizzare queste 3 ricette per antipasti estivi veloci.

Spiedini con il melone

Gli ingredienti per degli spiedini per 4 persone sono:

400 g di melone sbucciato;

150 g di Gorgonzola;

100 g di lattuga;

50 g di songino;

uno scalogno oppure mezza cipolla piccola;

crostini di pane tostato;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Per prima cosa, in una padella fare imbiondire lo scalogno o la cipolla. Unirvi la lattuga e cuocere un po’. Aggiungere un po’ d’acqua e un pizzico di sale e proseguire per altri 5 minuti. Quando la verdura si sarà ammorbidita, frullarla e metterla da parte.

Ora tagliare a cubetti il melone e anche il formaggio e cominciare a comporre lo spiedino insieme al songino. Spalmare poi la crema di lattuga sul pane tostato e disporre in tavola accanto agli spiedini.

3 ricette per antipasti estivi veloci ed economici per un buffet freddo da fare in anticipo

Un’altra ricetta sfiziosa per comporre un antipasto estivo si prepara con le pesche. Per 4 persone basteranno 2 pesche grandi e 100 g di pancetta a fette. Lavare la frutta e tagliarla a spicchi, quindi avvolgerli uno per uno con la pancetta e cuocere velocemente in padella, anche senza olio. Servire gli involtini di pesche con un filo di aceto balsamico in un letto di rucola.

Infine, un’idea veloce per realizzare con pochi ingredienti un antipasto in anticipo bello e gustoso. Per 4 persone occorrono:

una confezione di pane per fare i tramezzini;

100 g di formaggio cremoso anche senza lattosio e con pochi grassi;

200 g di prosciutto cotto.

Si comincia con l’appiattire il pane con un matterello o con un bicchiere. Adesso spalmare la superficie con il formaggio cremoso. A piacere, si possono aggiungere delle erbe aromatiche. Prendere dunque le fette di prosciutto cotto e disporle su ogni fetta di pane. Ora bisognerà arrotolarle e avvolgerle con della pellicola.

Ora mettere il pane farcito in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo, i rotoli si possono affettare. Avremo formato tante squisite girelle salate.

Per concludere, si possono servire questi e altri piatti sfiziosi in un buffet estivo o a tavola, anche fatti con molto anticipo.

