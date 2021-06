Il diabete colpisce meno le persone che mangiano questo frutto, lo dice la scienza

I dati della World Diabetes Federation, pubblicati nel 2017, stimano che nel mondo i malati di diabete siano 415 milioni. Si tratta di 1 adulto su 11 e purtroppo questo dato è destinato a crescere. Nel 2040, infatti, le persone colpite questa patologia dovrebbero raggiungere addirittura quota 642 milioni. Sulla base di questi numeri in rapida crescita, è abbastanza evidente che la prevenzione sia di fondamentale importanza. E per prevenzione di intende sia un monitoraggio periodico del proprio stato di salute, che un’alimentazione sana e attività fisica giornaliera.

È altrettanto importante anche la conoscenza dello stato di prediabete, che può evitare di arrivare alla patologia conclamata. Questo stato può essere scoperto grazie all’aiuto del proprio medico, con esami specifici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per comprendere meglio cos’è il prediabete, cliccare qui.

La ricerca americana sul frutto che sembrerebbe abbassare le probabilità di ammalarsi

Proprio in merito alla prevenzione di questa malattia, alcuni scienziati dell’università statunitense di Oklahoma City hanno condotto un interessante studio su di un campione di 20 persone. Queste persone hanno consumato quotidianamente mango, in forma essiccata, per un periodo di tre mesi. La dose assunta dai volontari era di 10 grammi di mango essiccato, che equivale ad un corrispettivo di 100 grammi dello stesso frutto in forma fresca. Gli effetti di questo esperimento sono stati straordinari. Dallo studio è emerso infatti che i livelli di zucchero nel sangue dei pazienti volontari erano diminuiti in maniera notevole. E sembrerebbe che il merito sia dei polifenoli (antiossidanti naturali presenti nelle piante), di cui il mango è particolarmente ricco.

La ricerca chiaramente va avanti, ma dallo studio è stato dedotto che il diabete colpisce meno le persone che mangiano questo frutto. Successivamente, questa ricerca è stata presentata al congresso dei biologi di Boston.

Chiaramente il discorso non vale per chi è già affetto dalla patologia del diabete. Trattandosi di un frutto molto zuccherino, è poco indicato per chi conduce un regime alimentare ipoglicemico. O comunque non andrebbe consumato spesso e in grandi quantità.

Il mango è ricco di vitamina C

Il mango è un alimento che è bene integrare nella dieta, non solo perché il diabete colpisce meno le persone che mangiano questo frutto. Ma anche perché è una gran fonte di vitamina C, sostanza che aiuta il nostro organismo a innalzare le barriere immunitarie e che ci aiuta a prevenire il rischio di tumori.

Motivo in più per consumare questo gustoso frutto tropicale.