Moltissime persone decidono di ospitare in casa propria una bella pianta d’appartamento.

Sono eleganti e colorate, e danno un tocco magico a qualsiasi luogo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il problema è che, a volte, provocano allergie di cui non ci rendiamo neanche conto. Se ci capita di starnutire, tendiamo a dare la colpa alle piante esterne, allo smog, alla polvere o a tanti altri fattori. Senza considerare che la “colpa” potrebbe essere proprio delle piante che abbiamo in casa.

In particolare, esiste una di queste piante, davvero bellissima, molto diffusa sul nostro territorio, che può scatenare allergie. Sembra incredibile ma chi soffre di allergia dovrebbe stare attento a quest’insospettabile pianta d’appartamento che molti hanno in casa. Vediamo insieme di che pianta si tratta e quali sono i sintomi da riconoscere.

In pochissimi pensano che questo fiore possa scatenare allergie

Si tratta dell’orchidea. Questa pianta è una delle più apprezzate in assoluto per i suoi bellissimi fiori. Necessita di cure attente e scrupolose, ma gli sforzi sono ben ripagati.

Quando parliamo di allergie, pensiamo subito alle graminacee, agli ulivi, alla betulla, o ad altre piante comuni.

Sicuramente quasi nessuno penserebbe all’orchidea. In realtà, il contatto con questo fiore può scatenare diversi sintomi, anche molto fastidiosi.

I sintomi sono riconducibili ad altri problemi

Le persone allergiche all’orchidea potrebbero presentare diversi sintomi. Arrossamento agli occhi, congestione nasale, mal di gola e tosse, gonfiore alle labbra. Insomma, come possiamo capire, si tratta di sintomi comuni a tante altre patologie.

Ecco perché, spesso, non prendiamo neanche in considerazione la possibilità di essere allergici all’orchidea. Infatti, sembra incredibile ma chi soffre di allergia dovrebbe stare attento a quest’insospettabile pianta d’appartamento che molti hanno in casa.

Attenzione, però, perché il polline dell’orchidea può causare anche problemi più gravi, fino all’asfissia, che potrebbe anche risultare fatale. È importante, dunque, consultare sempre un medico e sottoporsi regolarmente ai controlli di routine.

Altre piante d’appartamento a rischio allergie

Non solo l’orchidea può riservare brutte sorprese. Tra le piante a rischio allergie, troviamo anche lo spatifillo, le felci, il ficus benjamina e tante altre ancora. Informiamoci bene prima di acquistare una pianta, e proteggiamo la nostra salute.

Approfondimento

Attenzione a questa pianta velenosa che probabilmente abbiamo in giardino perché è molto pericolosa per uomini e animali