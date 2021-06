Chi di noi non ama il sushi? Dopo averne mangiato tantissimo al ristorante giapponese ( in cui bisognerebbe seguire queste regole!) a volte proviamo a prepararlo in casa. Che delusione! Molto spesso, infatti, ci accorgiamo di aver sbagliato qualcosa.

Se gli errori che possiamo fare sono molti, molti di noi dimenticano proprio un importante passaggio. Ecco perché è questo l’ingrediente indispensabile per preparare il sushi in casa buon come quello del ristorante e senza il quale resteremo delusi.

Più difficile del previsto

Quando pensiamo agli ingredienti per preparare il sushi ci sembra tutto molto semplice. Alga nori, riso e ripieno, manca nulla? Ebbene sì. Prima di tutto non tutti gli ingredienti sono uguali. Non possiamo ad esempio utilizzare il riso che usiamo, ad esempio, per il risotto. Per ottenere un sushi della giusta consistenza è importante utilizzare l’apposito riso da sushi.

Ma non solo. Dobbiamo anche munirci di semi di sesami, salsa di soia e wasabi e zenzero da sushi a piacere. Anche in questo caso, però, ci mancherà un ingrediente fondamentale a cui pochi pensano. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Un ingrediente fondamentale

È questo l’ingrediente indispensabile per preparare il sushi in casa buono come quello del ristorante e senza il quale resteremo delusi: l’aceto. Non parliamo però di un aceto qualsiasi. Si tratta infatti di un aceto di riso appositamente preparato per il sushi. Al tradizionale aceto di riso vengono infatti aggiunti degli ingredienti. Parliamo infatti di zucchero e sale. Solo la combinazione di questi tre ingredienti permette di donare al sushi il tradizionale gusto leggermente acidulo ma delizioso.

Possiamo preparare questo composto a casa aggiungendo a 40 ml di aceto di riso circa 15 gr di zucchero e 8 di sale. In alternativa, però, possiamo acquistare l’aceto da sushi direttamente in negozio od online. Dobbiamo però fare attenzione! Dobbiamo infatti cercare l’aceto di riso per sushi e non quello di riso tradizionale, che è spesso privo di zucchero e sale.