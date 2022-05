Quante volte abbiamo dovuto rinunciare ad un bel piatto di peperoni arrostiti? Un gusto eccezionale, un profumo inebriante e anche dei colori vivaci come il giallo, il rosso e il verde, purtroppo non bastano per mangiare i peperoni a cuor leggero.

A causa della loro scarsa digeribilità, questi meravigliosi alimenti possono provocare sensazione di pesantezza, gonfiore addominale e altri piccoli effetti collaterali, soprattutto per lo stomaco. Per questo motivo, c’è chi li odia, ma la verità è che il loro sapore inconfondibile soddisfa molti palati e sono in tanti a non volerne fare a meno. Di seguito vedremo come rendere i peperoni subito più digeribili ma ecco anche come conservarli al meglio con questi 4 trucchetti facilissimi.

Ricchi di bontà e proprietà nutrizionali

In botanica, il peperone è considerato un frutto ma è uso comune definirlo come un tipo di ortaggio o di verdura. Nasce dalle piante appartenenti alla specie Capsicum annuum ed è una vera delizia. Ricco di acqua e vitamine, gli esperti calcolano che 100 g di peperone dolce crudo apporti 25 calorie. Distribuite in:

72% di carboidrati;

16% di proteine;

12% di lipidi.

Inoltre, consumare il peperone dolce aiuterebbe a fare il pieno di antiossidanti, in particolare di manganese e selenio. Senza contare all’apporto di vitamine, ottime per la salute. Con i peperoni si assimilano buone dosi di vitamina A, vitamina E e vitamina C. Infine, le vitamine del gruppo B favorirebbero anche il buon metabolismo.

In un precedente articolo avevamo già elencato 3 azioni importanti con le quali rendere i peperoni meno ostici per il nostro stomaco. Quest’oggi, invece, scopriremo qualche altro trucchetto geniale della nonna.

Dunque, ecco come rendere i peperoni subito più digeribili per poterli mangiare cotti o crudi anche di sera senza avere gonfiori o problemi allo stomaco

Dopo aver effettuato le 3 azioni iniziali, possiamo decidere di rendere i peperoni più digeribili in questo modo.

Non bisognerà fare altro che versare dell’acqua in una pentola e aggiungere una manciata di sale. Poi, lavare e pulire i peperoni e lasciarli in ammollo per circa 30 minuti. Successivamente, scolarli e cucinarli senza aggiungere altro sale.

Altro trucchetto furbo per rendere i peperoni più digeribili è quello di metterli in ammollo con dell’acqua e bicarbonato. Questa volta, però, la posa deve essere di una notte (come si fa con molti legumi).

Il terzo metodo, infine, è quello di usare un condimento fatto con qualche goccia di limone, oppure di aceto bianco. Due ingredienti in grado, secondo le nonne, di far mangiare i peperoni a chiunque.

