Quando siamo giovani ci sentiamo invincibili e a nostro agio con tutti i capi all’ultima moda. Succede sia per abiti e completi, ma anche per i costumi da bagno. Purtroppo, con il passare del tempo ci sentiamo spesso a disagio a mostrarci in spiaggia. Dopo i 40 anni si tende sempre a utilizzare più spesso il costume intero rispetto al bikini. Per fortuna, negli ultimi anni questo capo della moda mare è tornato a spopolare. Abbiamo visto anche le modelle più famose sfoggiare costumi interi di una bellezza travolgente. Scollature profonde, schiena scoperta o piccoli tagli furbi che enfatizzano il fisico. Ma anche se il costume intero ci aiuta a mascherare la pancetta, non tutti i modelli sono uguali.

Il costume intero perfetto per ogni fisico che valorizza le forme

Per sfoggiare uno stile incredibile anche in spiaggia è bene capire quale sia quello più adatto a noi. Siccome non dobbiamo più accontentarci di pochi modelli disponibili, abbiamo un’ampia scelta. Ormai il costume da bagno è stato sdoganato, non si indossa solo al mare o in piscina, ma anche in città. Sempre più persone utilizzano degli splendidi costumi da bagno come body per esaltare il proprio look. Quindi, ora vediamo i modelli giusti per ogni forma e costituzione diversa.

Ruche, scollatura sulla schiena o sgambati

Se vogliamo esaltare e rendere otticamente più grande il décolleté, le ruche fanno al caso nostro. Creano movimento sul busto e con scollatura più profonda distolgono lo sguardo dalla pancetta. Bellissimi i modelli con ruche ampie anche sulla spalla, che nascondono le braccia cadenti. Se invece abbiamo un fisico snello e asciutto, puntiamo sulle ruche sulla vita e sui fianchi. Questo creerà volume in quei punti, dandoci una forma più a clessidra.

Chi ha un fisico più a mela dovrebbe optare per modelli a balconcino e sgambati. In genere chi ha un fisico a mela ha le gambe molto sottili ed è giusto metterle in risalto. Lo stesso vale per le pere, ma questa volta con l’aggiunta di spalline più spesse. Vanno a proporzionare meglio la figura e allargare le spalle a volte troppo piccole. Per quanto riguarda i rettangoli, si può optare per delle profonde scollature sulla schiena. Attenzione alla grandezza delle spalline, però, meglio medie che non allargano troppo le spalle. Se il busto è un po’ corto, andiamo con sgambatura normale, altrimenti super sgambato.

Esiste il costume intero perfetto per ogni fisico, proprio come succede per il bikini. Sapendo scegliere i modelli più adatti andremo a focalizzare l’attenzione sui nostri punti forti. Così potremo indossare qualsiasi capo, non solo il costume e mascherare ciò che non amiamo del nostro corpo. Tanto a 20 anni quanto a 50 anni è importante scegliere con cura i modelli adatti a valorizzarci.

