A volte pensiamo che un look ben curato possa essere troppo appariscente per la nostra età. Ma vestirsi con eleganza e raffinatezza non dovrebbe essere una prerogativa solo delle trentenni o quarantenni. Anche dopo i 50 anni possiamo sfoggiare capi di classe senza rischiare di cadere nella monotonia dei soliti look.

Non è semplice trovare capi d’abbigliamento con cui ci sentiamo a nostro agio, vero. Per questo cadiamo spesso nel tranello di riempire l’armadio dello stesso capo ma di colori diversi. Ma è un vero peccato, perché con giusto qualche accorgimento potremmo elevare il nostro look. Questo non solo ci farebbe sembrare più giovani ed eleganti, ma potrebbe anche aiutarci a mascherare qualche piccolo difetto.

5 idee look che valorizzano le forme anche a 50 anni, per essere radiose e non vestirsi sempre uguale

Oggi vedremo qualche idea per dare uno sprint al nostro stile e rinfrescare l’armadio. Prima di acquistare nuovi capi facciamo sempre un po’ di cernita ed eliminiamo la sfilza di maglie tutte uguali. Piuttosto, meglio scegliere quelli adatti a noi e creare una sorta di capsule.

Un’ottima idea è quella di puntare sulla pencil skirt, meglio se di lunghezza a tre quarti. Sfina la figura e ci fa sembrare subito eleganti e raffinate. Indossiamoci anche una semplice maglietta, ma giochiamo con i capispalla diversi. Qui il tacco è necessario, soprattutto se non siamo molto alte.

Sì agli abiti ma non le tuniche a sacco

Se desideriamo nascondere un p’’ di pancetta o le braccia cadenti, spesso ci rifugiamo in questi modelli a tunica. Ma se il nostro obiettivo è mascherare le braccia, optiamo per un tubino dritto, con scollo a V e rouches. In questo modo metteremo in evidenza le gambe e distoglieremo lo sguardo dalla parte superiore del busto. Abbiniamo una décolleté tono su tono oppure un sandalo gioiello che impreziosisce il look. Ma diciamo di sì anche ai vestiti lunghezza mezza gamba o ginocchio che stanno bene a tutte le età. Scegliamoli dal taglio morbido e con cintura in vita per valorizzare le forme. Manica a tre quarti svolazzante, perfetta anche in estate con un chiodo quando l’aria rinfresca.

Se non amiamo mostrare le gambe, le soluzioni proposte sono due. Possiamo scegliere un pantalone in maglia plissettato dai toni tenui, che sta bene con diversi modelli di scarpe. Abbiniamoci un tacco alto per un’occasione più formale, altrimenti una slingback bassa è perfetta. Sopra possiamo indossare una camicia, magari lasciando fuori dal pantalone uno dei lembi. Questo è solo uno dei modi di indossare una camicia classica dandole carattere.

Altrimenti, optiamo per un pantalone linea sartoriale con le pinces, che sfini la figura. È ideale per tutte le scarpe, anche con dei sandali zeppa più comodi per tutti i giorni. Ecco, quindi, 5 idee look che valorizzano le forme senza farci sentire a disagio perché troppo aderenti. Anche quando non si hanno più 20 anni si può osare con abbinamenti e look più particolari.

