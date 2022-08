Gli astri sono in continuo movimento e anche questo nuovo mese porta con sé molte sorprese. Alcune saranno positive e altre molto meno. Quindi i segni baciati dalla sorte dovrebbero sicuramente cercare di approfittarne, ottenendo il meglio dalle opportunità che gli verranno offerte. Per gli altri non resta che stringere i denti e aspettare che la tempesta passi.

Vediamo ora quali sono i segni fortunati di quest’estate in amore, sul lavoro e nelle finanze.

L’oroscopo prevede un mare di soldi per Ariete, Toro e altri segni

Venere abbraccia amorevole un segno che arriva da un periodo di forti difficoltà. Di conseguenza, la sua vita sentimentale farà faville, sia per quanto riguarda i single che le coppie.

Il segno in questione è quello dell’Ariete, che vivrà un periodo di intensa passione. Potrebbe anche trattarsi di flirt estivi, magari durante un viaggio, ma l’effetto sarà comunque profondo e ringiovanente.

Per una volta c’è anche Marte a dare il suo supporto, soprattutto nel settore professionale. Infatti, potrebbe prospettarsi qualche nuova opportunità per un avanzamento di carriera o un cambio lavoro. Attenzione, però, a non farla scappare. D’altro canto, le relazioni familiari potrebbero dare qualche noia e per l’Ariete sarà importante fare appello a tutta la sua pazienza.

Anche per un altro segno, però, questo sarà un periodo appassionato in amore. Chissà, potrebbe anche ritrovarsi coinvolto in un raro caso di colpo di fulmine. Si tratta del Toro, un segno che si fa ben volere per la sua fedeltà e l’affetto che riesce a dimostrare soprattutto coi gesti. Non avrà quindi difficoltà a trovare qualcuno con cui passare delle romantiche giornate d’agosto.

Sotto l’aspetto delle finanze, ci saranno alcune entrate inaspettate che daranno grandi soddisfazioni. Anche le prospettive per il futuro sembrano rosee, ammesso che il Toro sappia giocarsi bene la partita.

Il terzo fortunato

Nuovamente, Venere mette lo zampino e sparge cuori e amori nella vita sentimentale di un altro segno, quello dei Gemelli. La sua relazione, infatti, si riaccenderà di nuova fiamma, portando a scelte importanti per la coppia. Anche i single, però, non rimarranno delusi dai nuovi incontri, nonostante qualche piccolo intoppo iniziale.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, ci sono novità in arrivo, che richiederanno un maggiore impegno da parte dei Gemelli, ma porteranno buoni frutti. Alcuni di questi potrebbero anche finire nel suo portafoglio.

In conclusione, l’oroscopo prevede un mare di soldi e tanta fortuna per questi 3 segni. Attenzione, però, perché per altri c’è aria di burrasca.

