Il costume facile da allacciare per valorizzare il seno piccolo

Passare il tempo in spiaggia e sentirsi a proprio agio dovrebbe essere la normalità, ma spesso i nostri difetti lo impediscono. Seppure ci sia molto da discutere sul fatto che il seno piccolo possa essere considerato un difetto, tante ragazze vivono questa caratteristica fisica in maniera negativa.

È probabile che l’immaginario che viene trasmetto da social e magazine sia diverso e che questo incida su determinate valutazioni. Esistono comunque dei costumi da bagno che si sposano benissimo con il seno piccolo, trasformando quello che potrebbe essere considerare un difetto in un punto di forza.

La forma giusta

I bikini adatti per chi ha il seno piccolo non dovrebbero avere le spalline, sono in genere molto eleganti e hanno decorazioni di pregio, ma si distinguono soprattutto per la presenza degli incroci.

I bikini a triangolo non erano ben visti in passato, minimal e con poca stoffa, hanno sempre lasciato poco all’immaginazione. Con il passare degli anni sono diventati un punto di riferimento, considerati come un capo d’abbigliamento in grado di rivoluzionare il look da spiaggia.

Oggi, questo tipo di costume è succinto ed esotico, adatto per chi ha il seno piccolo, anche se viene utilizzato ad ogni età e con ogni conformazione fisica. La presenza dell’incrocio sulle spalle facilità la vestibilità, mentre la possibilità di inserire accessori come le perline sui fili che si intrecciano sopra e sotto permette di diversificare i colori.

Push up

Quello a triangolo è il costume facile da allacciare che può valorizzare le forme a prescindere dalle misure. La versione push up crea volume proprio al centro del decolleté portando il seno verso l’alto.

Quando il triangolo è imbottito, la simmetria delle forme viene rispettata e, a seconda del tipo di rinforzo che può essere normal o super, si può avere un effetto differente.

Le imbottiture sono laterali. Le nuove tecnologie prevedono l’utilizzo del gel, si possono estrarre così da aumentare la versatilità, oppure possono essere sostituite dal ferretto. In base alla forma che abbiamo in mente e alle misure, possiamo scegliere le opzioni più adatte a noi.

Il costume facile da allacciare per valorizzare il seno piccolo

Il costume a triangolo può essere allacciato facilmente. Basta fare un nodo dietro al collo e uno nel giro schiena, in modo che il volume del seno sia valorizzato al meglio. In questo caso non sarà necessario avere il push up, perché l’effetto è già garantito dall’allacciatura.

Se proviamo fastidio nel tenere il nodo al collo, possiamo creare piccole bretelline facendo dei nodi a destra e sinistra con laccetti superiori e inferiori. Se i laccetti sono lunghi, possiamo continuare l’intreccio del giro schiena fino al punto vita e avere uno schema più seducente.

Il costume a triangolo può essere allacciato in tanti modo differenti utilizzando i nodi che conosciamo. La versatilità dei costumi da bagno è una caratteristica fondamentale che fa di questo capo un nostro alleato prezioso. In spiaggia i costumi devono fare la differenza per noi.

