È cominciato anche il mese di agosto. Anzi, a ben vedere, sta per concludersi già la prima settimana. Oggi infatti è venerdì 5 agosto. Si tratta, per eccellenza, del mese delle vacanze. A parte questo, può avere anche molti altri significati. Molti lo vedono come il periodo dell’anno in cui dedicarsi al riposo totale. Altri, invece, lo vedono come un momento di pausa da sfruttare per studiare progetti da lanciare e far partire a settembre pieni di entusiasmo e di energie. Tutto dipende dalla personalità di una persona, dal suo carattere e dal suo modo di affrontare la vita e organizzare la quotidianità.

In qualunque modo si abbia intenzione di vivere questo caldo mese centrale dell’anno, può essere utile scoprire cos’hanno in serbo le stelle. L’appena concluso mese di luglio era partito un po’ zoppicante per 4 segni zodiacali. Andiamo allora a scoprire cosa ci riservano gli astri per il nuovo mese.

Oroscopo d’agosto grandioso per Toro e 2 fortunati segni zodiacali

Cominciamo parlando del segno del Toro che, questo mese, sarà super favorito. Molto bene il fattore soldi. Ci saranno ingenti entrate. Non saranno continue ma piuttosto altalenanti. Tuttavia, a conti fatti, si tratta di un bel mucchio di soldi. Le entrate di denaro daranno grande sicurezza ai nati sotto questo segno. Molto bene anche i rapporti interpersonali, con amici e famigliari. I rapporti con gli altri saranno ottimi. Tra l’altro, grazie alle prosperose entrate economiche, il Toro sarà oltremodo generoso e farà tanti bei regali a coloro ai quali vuole bene. Chi non è in vacanza andrà avanti a lavorare portando a casa grandi soddisfazioni. Gli affari vanno bene e non portano alcun tipo di preoccupazione.

Gemelli

Anche per il segno dei Gemelli il mese di agosto sarà all’insegna di soldi, benessere e prosperità. In campo professionale arriveranno anche proposte di collaborazione molto interessanti. A casa o in vacanza, la vita sociale sarà molto soddisfacente. Con il loro modo di fare coinvolgente e con la battuta sempre pronta, i Gemelli riusciranno ad attrarre tante persone attorno a sé. Bene anche la sfera sentimentale. Le coppie di lunga data vivranno questa parte d’estate all’insegna del romanticismo. I single, invece, penseranno più agli amici e al divertimento.

Cancro

A completare la tripletta dei segni super fortunati ad agosto 2022 è il segno del Cancro. Anche per i nati sotto questo segno i fattori che caratterizzano le prossime settimane saranno gli affari e i soldi. In arrivo grandi successi professionali e cospicue entrate di denaro. Per le coppie consolidate, l’amore procederà in maniera tranquilla e romantica, senza grossi colpi di scena. I single non si innamoreranno di nessuno. D’altra parte, le attenzioni sono tutte concentrate sugli affari. Di fronte a questo quadro, si prospetta un oroscopo d’agosto grandioso per Toro, Cancro e Gemelli.

