D’estate, quando il caldo sembra diventare insopportabile, l’unico pensiero è cercare una soluzione per rinfrescarci. Per alleviare quella fastidiosa sensazione di afa spesso è indispensabile aprire tutte le finestre, quando cala il sole, o accendere ventilatori e aria condizionata. Per rimanere freschi dovremmo dormire su lenzuola leggere, come quelle di lino, e usare tende oscuranti di giorno, per evitare che il sole riscaldi casa. L’alimentazione, anche in questo caso, può dare un contributo sostanziale, in termini di nutrienti e non solo. Oltre a bere molta acqua, è importante recuperare tutte le vitamine ed i sali minerali persi a causa della sudorazione, attraverso frutta e verdura. Se mangiamo prodotti di stagione freschi aiuteremo il nostro organismo recuperando tutte le energie. Potremmo anche preparare dei freschi centrifugati o frullati utili a contrastare il cado.

Il contorno light che favorirebbe il metabolismo e il transito intestinale

Le verdure, se preparate senza cotture complesse o condimenti grassi, sono alimenti estremamente leggeri e salutari, ideali anche per chi segue diete ipocaloriche. Molte sono ricche di potassio e magnesio, minerali utili a contrastare sintomi di stanchezza e debolezza, dovuti alle alte temperature. L’orto in questo periodo produce tante varietà di ortaggi, potremmo mettere in tavola delle gustose melanzane, dei peperoni, biete e cetriolini. Sono anche ricchi di fibre, i fagiolini o cornetti, un concentrato di vitamine A, B, C, K, potassio, magnesio, calcio, fosforo, alfa e beta carotene. Oltre a essere preziosi per il loro valore nutrizionale, sono leggeri e poveri di carboidrati, visto che ogni 100 grammi di fagiolini contengono circa 31 calorie. Sarebbero una risorsa per la salute del nostro intestino e per il corretto funzionamento del metabolismo, grazie alle fibre e vitamine. Inoltre aiuterebbero a contrastare i radicali liberi, controllerebbero i valori della glicemia e aumenterebbero le difese immunitarie.

Qualche idea in cucina

È davvero molto semplice cucinare i fagiolini, solo pochi minuti per farli bolliti o al vapore, conditi con sale e un filo d’olio.

È questo il contorno light che favorirebbe il metabolismo, proteggendo l’intestino e garantendo una buona funzionalità, ma è possibile preparalo in altre varianti. I cornetti si abbinano a piatti vegetariani, a base di carne, pesce, per esempio potremmo aggiungerli in una ricca insalata di riso o di pasta. Prepariamoli al forno con olio, peperoncino, aglio e del pangrattato per dare croccantezza al piatto. Oppure usiamo un mortaio per fare un pesto, per bruschette o pasta, con l’aggiunta di mandorle, noci, basilico e formaggio grattugiato. Sono deliziosi e gustosi in umido con altre verdure di stagione, cipolla e pomodoro fresco, da mangiare ancora caldo o freddo, anche come piatto unico.

