I pesci rappresentano una materia prima davvero molto versatile. Sono tantissime le persone che li preparano in questa fase dell’anno e, ancora più, quelle che li consumano abitualmente. La ricetta che segue intende valorizzare un pesce già molto prelibato. Altro che baccalà e gamberoni, lasciamo tutti di stucco con questo secondo di pesce per veri chef stellati.

In molti casi anche i pesci poveri valgono oro se cucinati con questi trucchetti. Ma non è questo il caso, perché questa ricetta prevede l’utilizzo di un prodotto ittico particolare. Stiamo parlando degli scampi, da abbinare a ingredienti delicati come le patate o le verdure per conquistare tutti furbamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per gli scampi con crema di patate e spinaci (4 persone)

5 litri d’acqua;

una carota;

2 coste di sedano;

un mazzo di prezzemolo;

basilico q.b.;

timo q.b.;

50 grammi di vino bianco;

20 grammi di aceto;

mezzo limone;

4 astici da 400 grammi l’uno;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

600 grammi di patate prive di buccia;

100 grammi di latte caldo;

30 grammi di burro;

fogli di spinacini.

Prima il brodo di verdure

Occorrerà sbollentare nell’acqua la carota, il sedano, prezzemolo, basilico, timo, limone, vino bianco e aceto. Unire tutto in una pentola capiente e bollire per 15 minuti. Poi, filtrare il tutto e riportare a bollore il brodo.

Per la preparazione degli scampi bisognerà separare le chele dal corpo ed eliminare le teste. Inserire due stuzzicadenti grandi ai lati del corpo dello scampo. Far cuocere un minuto lo scampo nel brodo portato a bollore, poi 4 minuti per la chela più piccola e 6 per la più grande.

Raffreddare tutto in acqua e ghiaccio e recuperare la polpa contenuta nei carapaci. Ungere una padella con poco olio e rosolare dentro chele e corpo con sale e pepe per qualche minuto.

Altro che baccalà e gamberoni, lasciamo tutti di stucco con questo secondo di pesce per veri chef stellati

Per preparare la crema di patate, cuocerle in acqua salata per una trentina di minuti. Quindi, schiacciarle e trasferirle in un pentolino. A questo punto, bisognerà versare anche latte, burro, circa 100 grammi di olio e continuare sempre a mescolare.

Spadellare gli spinacini in padella con pochissimo olio, sale e pepe. Impiattare disponendo la crema di patate al centro, sopra gli scampi e qualche foglia di spinacio.

Il pesce restituisce sempre grandi soddisfazioni. Quindi, ecco quali prodotti di stagione comprare e mangiare a dicembre insieme a spigola, orata e triglia.

Approfondimento

Addio alle noiose tartine di pasta sfoglia perché quest’antipasto natalizio di pane si prepara in un lampo ed è una ghiottoneria.