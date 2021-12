Dopo questi giorni di neve al Nord abbiamo capito che ci occorre un capo veramente caldo per contrastare questo freddo che entra nelle ossa. E così dobbiamo dire addio a cappotti, piumini o altre giacche che non tengono molto caldo. O meglio, lo tengono ma non quando le temperature sono veramente basse e in alcuni casi anche sotto lo zero. E allora ecco la giacca invernale corta da donna che sta spopolando perché super alla moda.

Se però non abbiamo bisogno di un capo estremamente caldo ma vogliamo dire basta ai soliti cappotti e ai noiosi piumini, è questo il capo invernale che torna di moda e sta bene su tutto. Un capo davvero elegante che abbiamo visto indossato anche alla prima della Scala di Milano. Se invece vogliamo creare dei look alla moda, allora è proprio questa la nuova tendenza moda che sta spopolando per questo inverno 2021. Se invece cerchiamo un capo veramente caldo, eccolo qui.

Ecco la giacca invernale corta da donna che sta spopolando perché super alla moda

Stiamo parlando dello shearling, una delle giacche che andava tantissimo di moda negli anni 80. Che da quegli anni in poi non ha mai smesso di ammaliare donne e uomini. Sì, perché lo shearling è anche per uomo. Ma vediamo un pochino alcuni prodotti in commercio veramente caldi, fatti con ottimi materiali e che resteranno per sempre nel nostro cuore.

Le proposte moda che stanno spopolando

Halfboy propone una versione smanicata dello shearling, che unisce uno stile più street a uno più luxury. Realizzato in 100% shearling e Made in Italy è possibile abbinarlo in mille modi diversi.

Lo shearling coat di Officine Générale trae ispirazione dal guardaroba maschile, con una silhouette boxy e tasche utilitary. Realizzato anch’esso in 100% lana di pecora.

Vero amante delle giacche è Tom Ford. Questo, infatti, ha realizzato una shearling-trimmed suede jacket. L’esterno è in suede mentre l’interno è realizzato in morbida lana di pecora.

Veramente cool e alla moda è la giacca corta di Givenchy, che mette naturalmente in risalto la vita. Realizzata in pelle di agnello increspata lucida, è dotata di un doppio colletto a strati ed è foderata in morbido shearling.

Double face è, invece, la proposta di MM6 Maison Margiela. Il marchio realizza una giacca in morbida pelle marrone scuro in vitello con un rovescio in shearling felpato in 100% agnello. Una sola giacca, due possibilità di styling: in modo da poter cambiare il look a seconda della giornata e del nostro mood.

