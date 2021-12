La ricerca della felicità e del buonumore a volte passa per soluzioni che non ci aspetteremmo. Ognuno di noi conosce bene se stesso e sa cosa funziona meglio nel tirarlo su di morale quando si spegne la luce interiore.

Alcuni ricorrono ad esempio alla pratica sportiva oppure si dedicano integralmente al loro hobby. Altri invece hanno bisogno di passeggiare all’aria aperta o di raccontarsi alla persona del cuore. Nei casi più seri ci si rivolge dai professionisti come gli psicologi. Al riguardo, chi soffre di stress o ansia e attacchi di panico presto potrebbe ricevere aiuto da questo Bonus.

Tuttavia, secondo un recente studio, altro che integratori per l’umore, bastano 3 quadratini al giorno per assicurarsi la felicità secondo la scienza. Vediamo di capirne di più in merito.

Lo studio della Seoul National University

Un team di ricercatori della Seoul National University ha condotto uno studio su un campione di 46 partecipanti. Essi hanno consumato 30 gr al giorno di cioccolato al cacao all’85%, la stessa porzione di cioccolato al cacao al 70% o nessuna quantità per 3 settimane.

Gli studiosi cercavano evidenze tra il consumo di questo alimento e i possibili effetti sull’umore. Hanno misurato gli stati d’animo dei partecipanti utilizzando il PANAS, il Positive and Negative Affect Schedule. Si tratta di una scala psicologica composta da 20 aggettivi che esprimono lo stato d’animo del soggetto. Si parte da un punteggio minimo di 1 per arrivare a un massimo di 5.

Infine sono stati analizzati anche dei campioni di feci dei partecipanti. L’obiettivo era di stimare la possibile associazione tra gli effetti del cambio di umore legato al cioccolato e le eventuali variazioni della microbiotica intestinale.

Le conclusioni dei nostri ricercatori

Vediamo dunque quali sono state le conclusioni dello studio, da poco pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry.

In sintesi, la ricerca ha evidenziato come il consumo di cioccolato fondente all’85% avesse ridotto significativamente gli umori negativi. Lo stesso risultato non è stato rivelato in chi aveva scelto il cioccolato fondente al 70%.

Infine l’analisi delle feci ha evidenziato una maggiore diversità microbiotica intestinale dei primi rispetto a chi non aveva consumato cioccolata. Secondo gli studiosi, anche l’abbondanza e la varietà dei batteri intestinali potrebbe essere alla base del cambiamento (positivo) di umore.

Altro che integratori per l’umore, bastano 3 quadratini al giorno per assicurarsi la felicità secondo la scienza

In chiusura, usando i dati CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura) diamo un rapido sguardo alla tabella di composizione del cioccolato fondente. La ripartizione energetica si scinde in lipidi per il 57%, carboidrati (35%), fibre e proteine in via residuale.

Tra i minerali spiccano invece il potassio (300 mg per ogni 100 gr di cioccolato), il fosforo (186 mg), il calcio (51 mg) e il sodio (11 mg). Ancora, per ogni 100 gr di fondente troviamo 0,60 mg di niacina e 0,07 mg di tiamina e di riboflavina.

