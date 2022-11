Il colore di capelli più sensuale di tutti non è castano, rosso o biondo

Il colore dei capelli è una delle prime cose che notiamo quando incontriamo una persona. L’acconciatura, infatti, è un tratto distintivo importantissimo, che dice molto di noi.

Anche se non ci pensiamo, il colore dei nostri capelli lancia automaticamente un messaggio anche sul nostro carattere. I colori spenti, o quelli poco decisi, ad esempio, finiranno per farci sembrare delle persone poco sicure e decise, ad esempio.

Allo stesso modo, un colore spiccato e netto darà di noi un’idea più incisiva, di persone con un carattere forte e definito. Oltre a questi aspetti, il colore di capelli riuscirebbe a rivelare anche altri aspetti della nostra persona.

Per fare un esempio estremo, pensiamo ai capelli bianchi. Quando vediamo una persona canuta, a meno che non si tratti di un anziano, ci potrebbero venire in mente 2 pensieri molto diversi tra loro.

Innanzitutto ne commenteremo il look, cercando di capire se, con quel colore di capelli, la persona stia bene o male. In secondo luogo, potrebbe capitare di pensare che, quella persona, a causa di quel colore di capelli, dimostri più anni di quelli che ha. Come se non bastasse, purtroppo, l’idea più diffusa nei confronti di chi ha i capelli bianchi o con ricrescita, è che si tratti di una persona trasandata.

Ecco perché, in base all’idea che vorremmo dare di noi al Mondo, dovremmo scegliere con attenzione il colore dei nostri capelli. Esiste, in particolare, una tonalità che sarebbe la più sensuale in assoluto, adatta a tutte quelle persone che vogliono apparire intriganti e sicure di sé.

Il colore di capelli più sensuale di tutti che ringiovanisce a tutte le età

Per molte persone i capelli bianchi arrivano molto presto. Accade già intorno ai 20-30 anni che, in tantissimi, debbano ricorrere all’aiuto del parrucchiere per mascherare la propria ricrescita.

Nonostante sia facile camuffare capelli bianchi e ricrescita anche senza usare la tinta, ecco quale sarebbe il colore più adatto per le persone più intraprendenti.

Chi vuole lasciare il segno tenderebbe a scegliere il rosso fuoco, un colore sempre al passo coi tempi. Questo, infatti, è il colore di capelli più sensuale di tutti, attraente e ammaliante.

Il rosso fuoco non ha nulla a che vedere con il rosso naturale, spesso tendente all’arancione. A differenza di quest’ultimo, infatti, il rosso fuoco è un colore alla moda, sexy, adatto a chi vuole catturare l’attenzione degli altri.

A chi sta bene il rosso fuoco

Bisogna riconoscere, però, che il rosso fuoco non sia adatto proprio a chiunque. Chi ha il viso molto spigoloso, infatti, rischierebbe di sembrare arrogante e severo.

Al contrario, questo colore starà meglio a chi ha tratti decisi ma, allo stesso tempo, armonici.

La carnagione, invece, non sarà un ostacolo. Questo tipo di rosso sarà perfetto per le pelli abbronzate, ma anche per quelle più chiare.

E anche il colore degli occhi sarà praticamente indifferente. Siamo abituati a pensare che il rosso si debba abbinare per forza a occhi chiari, magari verdi o azzurri. Questo è certamente vero, ma non dovremmo dimenticare che il rosso fuoco starà benissimo anche a chi ha gli occhi castani o scuri, anzi.

Quest’abbinamento caldo di colori aumenterà il nostro appeal, e ci farà sembrare ancora più attraenti.

Come ravvivare il colore

Essendo un colore così deciso, sarà anche molto difficile da preservare nel tempo. Questo perché tenderà a scaricare parecchio, finendo per perdere lucentezza e vigore.

Per ravvivarlo sarà meglio utilizzare l’henné rosso o, in alternativa, tonalizzanti o maschere ravvivanti per capelli colorati o secchi.

Il nero è il secondo colore più sensuale

Oltre al rosso fuoco, il secondo colore di capelli più sensuale di tutti è il nero, un colore oltremodo sexy e intrigante. Questo colore, infatti, regalerà una sorta di aura misteriosa a chi lo porterà.

Ciò renderà il soggetto subito più affascinante, uno scrigno tutto da scoprire.

Anche il nero starà bene sia a chi ha la pelle chiara, sia a chi ce l’ha più ambrata. In entrambi i casi, si creerà un contrasto molto piacevole. Anche per il colore degli occhi il discorso sarà lo stesso, visto che il nero si abbinerà bene sia a quelli chiari che a quelli scuri.