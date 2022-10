3 trucchi per camuffare i capelli bianchi e la ricrescita senza usare la tinta

Come nascondere abilmente e in modo rapido quegli antiestetici capelli bianchi che sbucano dalla nostra capigliatura? Certamente, il metodo più efficace per coprire i cosiddetti fili d’argento è la tinta (naturale o chimica). Probabilmente, è l’unico vero rimedio che ci permette di risolvere il problema almeno per 3-4 settimane. I colpi di sole, ad esempio, creano un bel gioco di nuance che distoglie l’attenzione e nasconde bene i capelli bianchi. Nell’ultimo periodo, a spopolare sono anche i colpi di luna, che promettono un risultato più naturale e giovanile.

Può succedere, però, di non avere tempo o la disponibilità economica di ricorrere continuamente alle mani del parrucchiere di fiducia. In questi casi, ricorrere ai “ritocchini” casalinghi è una vera salvezza. Esistono, infatti, diversi piccoli escamotage. Quest’oggi parleremo di 3 trucchi per camuffare i capelli bianchi. Segreti di bellezza, più o meno noti, che ci potranno salvare in ogni situazione. Prima, però, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché la comparsa dei capelli bianchi non riguarda solamente l’avanzare dell’età.

Perché i capelli diventano bianchi e perché può succedere anche da giovani?

Banalmente, i capelli di uomini e donne diventano bianchi perché non producono più colore. Nel dettaglio, le cellule situate alla base del follicolo pilifero (i melanociti) producono la melanina, ovvero il colorante biologico dei nostri capelli. Con il passare del tempo la produzione di melanina cala. Dunque, i nuovi capelli non avranno più la stessa pigmentazione. Per questo motivo, i capelli cresceranno bianchi. Di norma, la prima comparsa dei capelli bianchi arriva dopo i 30 anni. A 40 anni, poi, il numero di melanociti cala, più o meno ogni 10 anni, dal 10% al 20%.

Esistono, poi, diversi fattori che portano al cambiamento di pigmentazione dei capelli. Lo stress, ad esempio, influisce enormemente alla comparsa dei capelli bianchi. Una canizie precoce (quindi la perdita del colore biologico dei capelli in età giovanile) può dipendere anche fattori genetici. Dunque, non è un fenomeno da associare necessariamente all’età anagrafica che avanza.

I capelli bianchi possono diventare di nuovo neri?

Secondo alcuni studi, sembrerebbe avvalere l’ipotesi che i capelli grigi possano tornare nuovamente più pigmentati. Il livello di stress può alterare anche il colore dei nostri capelli. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista eLife e condiviso anche dalla rivista Focus, il colore originario dei capelli potrebbe tornare, eliminando lo stato di stress in cui ci troviamo. I ricercatori, oltre ad aver sottoposto a test ben 14 soggetti, hanno analizzato e misurato i livelli di migliaia di proteine, al fine di scoprire tutte le variazioni della pigmentazione dei capelli. Secondo i risultati, i cambiamenti dovuti allo stress nei mitocondri potrebbero causare “l’ingrigimento” dei capelli. Ovviamente, nella maggior parte dei casi bisognerà escogitare qualche soluzione fai da te.

Ecco, dunque, 3 trucchi per camuffare i capelli bianchi in modo facile e veloce

Il primo rimedio, anche quello tra i più comuni, è l’uso del mascara per capelli. Una scelta favolosa se bisogna nascondere la ricrescita. L’applicazione è semplice e pratica. Basterà separare le ciocche da colorare e pettinare (a piccoli colpi) con lo scovolino del mascara. Una volta asciutto, rimuovere l’eccesso di prodotto spazzolando tutta la chioma.

Lo spray colorante è un altro rapido trucchetto da tenere sempre a portata di mano. L’unica vera difficoltà di questo prodotto è trovare la nuance adatta. Spray ritocco è l’ideale per essere perfetta in ogni circostanza. Bisognerà, poi, vaporizzare sui capelli ponendo la bomboletta a circa 15 centimetri dalla testa. Attendere qualche minuto e poi pettinare i capelli per creare un effetto ancora più naturale.

Una buona alternativa alla tinta è la maschera riflessante. Dei prodotti senza ammoniaca che garantiscono una chioma nutrita, fresca e luminosa. L’ideale da usare tra una tinta e l’altra.

Pettinatura veloce per sentirsi sempre perfette in ogni occasione

Lo chignon classico, sia basso che alto può essere un buon compromesso per distogliere l’attenzione dai capelli bianchi. Chi ama gli accessori, può nascondere la ricrescita con fasce colorate o fermagli gioiello. Per un risultato perfetto, anche la messa in piega è importante. Dunque, è meglio conoscere tutti i trucchetti per una piega leggera e voluminosa a partire dalle radici.