Perché la monstera ha foglie gialle e afflosciate e cosa fare per curarla

La monstera, più specificamente Monstera deliciosa, è una pianta di origini americane tipica delle foreste tropicali del Guatemala.

In Italia, però, si ritrova principalmente all’interno delle abitazioni, come pianta d’appartamento bella e perfetta per lo stile d’arredamento jungle.

Da un piccolo cespuglio di pochi rami, la monstera può crescere vistosamente sia in altezza che in larghezza.

Il suo vero punto forte, però, sono le foglie, lucide, di un verde luminoso, molto grandi e ipnoticamente frastagliate.

Questa pianta, inoltre, sarebbe tra le più durature e resistenti della sua categoria.

Nonostante ciò, la vita tra le quattro mura di casa potrebbe risultare difficoltosa e questo disagio si manifesterebbe con foglie gialle, marroni e/o afflosciate.

In questi casi, la nostra deliziosa monstera potrebbe non essere spacciata e proprio conoscendo cause e rimedi potremmo riportarla a verdeggiare nel migliore dei modi.

Perché la monstera ha foglie gialle e afflosciate e come intervenire

Una monstera fuori forma potrebbe farci capire che qualcosa non sta andando come dovrebbe in due modi diversi.

Potrebbe macchiare di giallo o marrone le foglie già presenti e sviluppate oppure potrebbe farne nascere di nuove totalmente ingiallite.

Una prima causa di questo malessere potrebbe essere attribuita a un terriccio poco nutriente.

Nel caso in cui l’avessimo sostituito di recente, per rifocillarlo di sostanze nutritive potremmo procedere con adeguate concimazioni, ogni 2 mesi circa.

In particolare, la monstera sarebbe bisognosa di potassio e, a tal proposito, potremmo usare le bucce di banana per creare un fertilizzante fai da te.

Al contrario, nel caso in cui non sostituissimo il terriccio da parecchio tempo potrebbe essere arrivata l’ora di farlo.

Quello più indicato sarebbe grossolano, miscelato a sabbia, corteccia e altre fibre naturali, torba e materiale drenante come perlite.

Quando cambiare vaso alla monstera

Un’altra causa attribuibile alla comparsa di foglie gialle e/o afflosciate sarebbe un vaso diventato ormai troppo piccolo.

La monstera, infatti, è una pianta che cresce rapidamente e le sue radici sarebbero particolarmente grosse e bisognose di terra.

In generale, il rinvaso dovrebbe avvenire ogni 2 anni circa ma in caso di foglie gialle ne potremmo fare uno come pronto intervento.

Per rinvasarla dovremmo, innanzitutto, scegliere un vaso più grande in altezza e larghezza.

Poi, dovremmo procedere sostituendo interamente il terriccio e trasferendo nel buco centrale il pane di terra integro.

Dove posizionare la monstera

La terza causa legabile alla comparsa di foglie gialle potrebbe essere la posizione attuale della nostra pianta.

In particolare, questa potrebbe essere poco luminosa o poco umida.

Al contrario, essendo di origine tropicale, la monstera andrebbe piazzata in un angolo della casa particolarmente luminoso ma al riparo dai raggi diretti del Sole.

Inoltre, dovremmo evitare un ambiente eccessivamente secco e per questo dovremmo tenerla lontana da fonti di calore.

Per incrementare l’umidità un buon metodo sarebbe quello di vaporizzare la sua chioma anche una volta al giorno.

Quante volte innaffiarla

Infine, per completare le risposte alla domanda perché la monstera ha foglie gialle e afflosciate, l’ultima causa da indagare sarebbe l’innaffiatura.

Nel dettaglio, potremmo star dando poca acqua alla pianta lasciando il terriccio asciutto troppo a lungo.

Al contrario, dovremmo assicurarci che quest’ultimo sia costantemente umido innaffiando spesso ma evitando di lasciare acqua ristagnante nel sottovaso.