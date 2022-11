Ricicliamo i contenitori e le scatole di plastica in casa con il fai da te

La plastica è sicuramente il materiale di cui più ci circondiamo ogni giorno. Viene utilizzato per la sua resistenza, ma è anche uno dei motivi per cui dovremo stare attenti nell’usarla. Infatti, questo materiale è molto dannoso per l’ambiente. Per questa ragione è importantissimo trovare dei modi creativi per riutilizzare questi contenitori.

Dalle vecchie bottiglie di detersivo ai vasetti dello yogurt, esistono davvero tantissimi modi per dare nuova vita a questi oggetti. Potremmo utilizzarli per arredare la casa, ma anche per aiutarci nell’organizzazione e nelle pulizie. Con queste idee sarà semplicissimo riciclare vecchie confezioni in modo creativo, ma soprattutto utile.

Una casa più ordinata grazie a vecchi contenitori

Le vaschette di plastica sono sicuramente le più semplici da riciclare. Infatti, possiamo utilizzarle nelle nostre camere per riordinare ed organizzare i nostri oggetti. La prima idea è quella di utilizzare vecchi contenitori come porta penne e porta oggetti da mettere sulla scrivania. Se dobbiamo anche sistemare la nostra cancelleria, possiamo utilizzare diverse scatole per dividere le nostre penne, pennarelli e altri oggetti. Dividiamo il cassetto dove conserviamo il materiale scolastico o da ufficio con diversi contenitori e poi riempiamoli in base alla funzione. Non solo avremo riciclato della plastica, ma anche riordinato la nostra camera.

Ricicliamo i contenitori e le scatole di plastica, preferibilmente richiudibili, per sistemare i vestiti. Soprattutto durante il cambio di stagione, possiamo usarli per mettere via tutto quello che non indosseremo nei prossimi mesi e rendere più pulito e ordinato il nostro armadio. Ricordiamoci, però, di lavare con cura questo materiale, in modo da renderlo più igienico.

I piccoli contenitori di plastica possono anche essere usati in cucina, per organizzare le spezie all’interno della credenza. In questo modo potremmo mettere tutti i condimenti in un solo posto e metterli direttamente a tavola quando serve. Un’altra idea è quella di utilizzare scatole di media grandezza per sistemare spugne, guanti e detersivi vicino al lavandino. Renderanno l’ambiente decisamente più pulito e ordinato.

La plastica vecchia può essere utilizzata anche per il giardino

Per quanto riguarda il giardino, se abbiamo scatole di grandi dimensioni possiamo utilizzarle per mettere dentro utensili e pesticidi. In questo modo non rovineremo un contenitore nuovo, ma potremmo dare nuova vita a qualcosa che andrebbe buttato via. Se vogliamo anche abbellire un po’ il giardino utilizzando la plastica, allora possiamo conservare dei vasetti di yogurt. Coloriamoli e con del cartoncino, creiamo delle piccole casette perfette per decorare qualche angolo un po’ triste. Questa attività è anche molto divertente per impiegare un pomeriggio con i bambini.

Chi è un po’ più creativo può anche pensare di creare dei piccoli cestini o borsette. Possiamo utilizzare qualsiasi tipo di contenitore. Rivestiamo l’oggetto da riciclare con del tessuto a scelta, poi facciamo due fori opposti. Inseriamo nei buchi un nastro o una corda e annodiamo le estremità in modo che non possano uscire dai fori. Decoriamo con fiocchi e altri elementi per ottenere delle bellissime borsette, da utilizzare anche come vaso per i fiori.

Ricicliamo i contenitori e le scatole di plastica per creare delle piccole lampade

Ci basterà mettere all’interno una pianta adatta agli ambienti interni e appendere con la corda il nostro cestino. Un modo veloce e semplice per abbellire gli ambienti e le pareti più vuote. Infine, possiamo riutilizzare delle scatole in plastica per fare delle piccole, ma deliziose, abat-jour. Per prima cosa prendiamo il nostro contenitore e laviamolo accuratamente. Poi mettiamo all’interno una lampadina e facciamo un piccolo foro, che servirà a far passare il cavo che andrà attaccato alla corrente.

Iniziamo poi ad incollare delle rose di stoffa intorno alla plastica, ma possiamo utilizzare qualsiasi fiore che ci piace. Quando avremo finito, accendiamo la luce ed ecco che la nostra lampada è pronta per essere utilizzata. Quest’idea è perfetta se ci serve una piccola luce da ufficio o per la cameretta dei nostri bambini.