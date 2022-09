Ogni anno arriva con i suoi colori di moda, regalandoci sempre qualcosa di nuovo. In genere d’estate si preferiscono i colori vivaci, che si mettono meglio in evidenza con luce del sole. D’inverno invece si fa spazio ai colori più scuri, ma non sempre questa è una regola valida.

Infatti, anche nel periodo invernale è possibile ammirare qualche colore più acceso. La differenza è che durante la stagione calda i colori sicuramente sono più luminosi. D’inverno, invece, a parità di colore si preferiscono le tinte più opache oppure un po’ più sature.

Una fantasia di colori per questo autunno e inverno

Tuttavia esiste un colore che sembra non voglia passare mai di moda. Che sia l’estate, la primavera, l’autunno o l’inverno, il nero è sempre lì a farci compagnia. Sembra infatti che il nero è il colore dominante delle sfilate, comprese quelle dell’autunno inverno 2022 2023. Versace ne è un esempio.

Non è certamente l’unico tuttavia, perché da contraltare gli fa il bianco, come per Saint Laurent. Ma ci sono anche altri colori nelle sfilate di presentazione delle varie collezioni.

La maison Valentino propone il rosa. Altri preferiscono il blu oppure il grigio, come l’arancione o un tocco di natura con il verde.

Tuttavia per apparire bene, bisogna curare anche il volto e soprattutto le sopracciglia, parte spesso trascurata.

Il colore che sostituirà il nero nella moda autunno inverno 2022 2023

Quale colore potrebbe invece sostituire questo classico della moda di sempre, che è il nero? Una domanda ardua, perché si tratta del colore che va su tutto. Inoltre dona molta eleganza e soprattutto snellisce la figura.

Tuttavia nelle sfilate si è notata la presenza anche di un altro colore, alternativo al nero. Per chi non volesse portare questo colore impegnativo, si potrebbe optare per il marrone. In effetti sono due colori che non sempre vengono abbinati tra di loro. Sembra questo il colore che sostituirà il nero nella moda invernale.

Il marrone si presta bene per un abito elegante, ma anche per un facile prêt-à-porter. Inoltre in questo autunno e inverno va di moda la coppia tailleur e pantaloni. Lo si può trovare proposto da alcune case di moda in una tonalità bruna. Gli si può abbinare una camicia e dei tacchi alti, oppure più semplicemente delle scarpe da ginnastica bianche e una t shirt.

L’intramontabile capo invernale

In inverno potremmo invece indossare un caldo cappotto. Per questo periodo i modelli non mancano. Potremo scegliere quello di un bel colore marroncino, se piace anche non troppo scuro. Porteremo così con eleganza questo capo, che certamente potrà sostituire il classico nero.

Lettura consigliata

I colori di tendenza che andranno di moda in autunno inverno