Siamo in spiaggia, ma con un occhio sempre alla moda. A noi signore piace essere sempre aggiornate sulle ultime tendenze e non vogliamo mai essere da meno di amiche e parenti. Ecco perché seguiamo, magari, i profili Instagram di tante influencer per capire quello che ci aspetta, come tendenza, nei prossimi mesi. Già cerchiamo sempre di essere aggiornate sui trend in fatto di moda di questa estate 2022. In modo da non sfigurare in spiaggia tra top, capelli, unghie, accessori, borse e parei.

Il full color sembra la soluzione più trendy delle prossime due stagioni

Però, ora che ci stiamo avvicinando, ormai, a Ferragosto, è già tempo di guardare alle passerelle autunnali. Per capire quali colori faranno tendenza. In modo da dare una prima occhiata al nostro guardaroba, nella speranza di essere già a posto con qualche capo. Già da qualche mese, del resto, le principali riviste specializzate hanno dato una panoramica di cosa indosseremo nelle prossime due stagioni. E sono questi i colori di tendenza che andranno di moda.

Ad esempio, un primo trend è quello del full color. Ovvero, abbinare pantaloni e giacca con un unico colore, magari abbinati anche alla scarpa o stivale della stessa tonalità. E sembra che, da questo punto di vista, il bianco la farà da padrone in molte mise. Un full white semplice, ma uniforme. Ad esempio, anche con la borsetta, che deve rispecchiare il simbolo della purezza.

Non è la sola tendenza, in fatto cromatico, che si è ammirata nelle passerelle più famose. Tra gli altri colori che hanno fatto capolino, sulle indossatrici, ha colpito molto il rosa. In effetti, pensare ad un outfit tutto pink potrebbe indurre a stili zuccherosi che non ci appartengono. Invece, la resa cromatica è certamente efficace. Giacca rosa (o fucsia) da abbinare a completi mini, con collant e stivaletti dello stesso colore. Promosso a pieni voti.

I colori di tendenza che andranno di moda in autunno inverno

Volendo, si può spezzare questo monocolore con una camicia bianca da abbinare a giacca e pantalone rosa. Non poteva mancare il nero, che nelle passerelle mondiali ha avuto, come sempre, la sua vetrina. In ogni caso, a colpire sono le tonalità cosiddette più accese. Arancio e giallo, ad esempio, sempre in versione full color, sono due tinte che potremmo sfoggiare in autunno e inverno. Certo, occorre abbinare bene, perché poi potremmo rischiare un effetto caramella indesiderato.

In ogni caso, sembra che questi colori luminosi e forti siano quelli che gli stilisti hanno pensato per dare una sorta di rinascita. Dopo i mesi bui, soprattutto dei periodi di pandemia, un po’ di luce non guasta certo.

