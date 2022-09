Anche questa settimana ci sono importanti sconvolgimenti nel piano astrale che porteranno a rilevanti novità. Gli Ariete avranno voglia di forti avventure passionali. Per i Gemelli all’orizzonte litigi con il capo e scompiglio nell’ambiente professionale. Attenzione alla dieta per i nati sotto il segno del Leone, specie se non si riesce a dormire. Vento di novità per questo segno, Capricorno, mentre Bilancia potrà abbandonarsi alle emozioni senza aver paura. Sagittario dovrà invece fare attenzione a chi ha un passato torbido. L’orgoglio per un progetto particolare renderà felici gli Acquario.

Ma nel dettaglio ecco quali sono le previsioni per i segni principali di questo weekend. Per Ariete si prospetta un fine settimana nella norma. L’interesse verso un potenziale nuovo partner crescerà molto. Ci si sentirà di nuovo pieni di vita e si avrà nuovamente voglia di cimentarsi in avventure passionali. In questo senso occhio alla complicità con Gemelli. Non bisogna fidarsi di chi si mostra perfetto nella quotidianità: probabilmente nasconde un segreto. Sincerità e trasparenza saranno il punto forte. A lavoro mancano gli stimoli per cambiare che servirebbero per essere più aperti. Non bisogna lasciarsi coinvolgere in progetti che non convincono appieno.

Vento di novità per questo segno zodiacale con bei passi avanti nel lavoro

A proposito dei Gemelli, la ricerca costante di un partner sembra non sortire alcun effetto. Almeno finora. Nei prossimi giorni, infatti, gli Astri saranno ben più favorevoli e aiuteranno a trovare una persona particolarmente affascinante e interessante. Starà ai nati sotto questo segno non rovinare tutto. Un bello Scorpione è all’orizzonte, con cui scambiare dolcezze. Occhio però sul lavoro e alle liti con il superiore. Non sarà un periodo particolarmente stabile per cui meglio tirare un po’ il freno. Al contrario la salute sembrerà essere il punto forte di questi giorni.

Come si comporta il Capricorno in amore?

Capricorno questa settimana brillerà come non mai. Venti di novità soffiano sulle vite dei nati sotto questo segno. Svolte creative sia nella carriera che nel benessere familiare. Cielo sereno nell’aspetto amoroso, con una stabilità sentimentale sognata a lungo. Occhio alle pretese esagerate del partner: meglio cercare di prendere tempo ed evitare attriti. Curare il rapporto affettivo come fosse un giardino: questo è il segreto. Le Stelle sono favorevoli a nuovi progetti lavorativi, per i quali è inutile aspettare tempi migliori. Il momento è propizio, non si deve esitare. Il carisma di questi giorni vi renderà irresistibili, ma attenzione a non esagerare.

