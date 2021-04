Il capo più amato di sempre, versatile, facilmente abbinabile sempre presente nel guardaroba sia femminile sia maschile, di cui tutti ne vanno matti, è il jeans.

Il jeans è il capo più richiesto e venduto in tutto il Mondo, molto apprezzato da tutte le fasce d’età.

Esistono tantissimi modelli con varie versioni, forme, tessuti e tonalità.

Un capo da poter indossare in ogni occasione con un look casual o casual chic, in base a cosa si decide di abbinare sopra.

Il capo celebre comodo e più gettonato che sta spopolando ritorna come protagonista nella moda primavera estate 2021, vediamo quale.

Ed ecco il ritorno di alcune tendenze che stanno spopolando per le stagioni più calde come sta accadendo per i baggy jeans. È arrivato il momento di dire addio ai jeans elasticizzati ed aderenti.

La tendenza moda denim 2021 sembra concentrarsi su look comodi, rilassati e sbarazzini.

Un grande ritorno del jeans largo, una rivisitazione del pantalone della cultura hip-hop, più ampio e più comodo perfetto per chi ama sentirsi rilassata. Ispirati ai modelli dei pantaloni da lavoro che dovevano garantire comodità e sicurezza.

I baggy jeans, che possono essere indossati da chiunque, sono ampi sui fianchi e sulle gambe con cavallo basso, il lavaggio del denim più gettonato e l’azzurro chiaro.

Si va dal modello classico a quelli rivisitati con strappi sulle ginocchia alla vita arricciata.

Si possono abbinare camicie comode, t-shirt, ogni tipo di scarpa, stivaletti, sneakers e addirittura tacchi.

L’abbinamento più usato è quello con le sneakers, optando per maglie e top minimali anche quelli con la pancia scoperta.

Se abbinato con tacchi e stivaletti e d’obbligo fare il risvolto sulla caviglia per mettere in evidenza il tacco.

I baggy jeans sono un capo must-have che si prestano a tantissimi abbinamenti, davvero confortevoli che possono essere indossati per diverse occasioni.

