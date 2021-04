Dalla lavastoviglie non sempre esce tutto perfettamente pulito. Non che le stoviglie escano sporche, però non vengono fuori brillanti. Spesso si asciugamano male e rimangono sopra come delle macchie.

E allora siamo qui a spiegare, oggi, alcune semplici regole sulla lavastoviglie che spesso non si sanno. Perché questi utilissimi elettrodomestici hanno tantissime funzioni al loro interno che in realtà si usano pochissimo. Quindi se le posate dalla lavastoviglie non escono brillanti bisogna osservare questa spia.

Le stoviglie sono pulite, ma non perfette

Abbiamo finito di caricare il nostro elettrodomestico ed è pronto per essere avviato. Il sapone c’è e il sale pure, non sembra mancare nulla. Magari le stoviglie non escono profumatissime, quindi aggiungiamo un profumatore. Ma, nonostante tutto, le stoviglie non sono brillanti e se le posate dalla lavastoviglie non escono brillanti bisogna osservare questa spia.

L’uso fondamentale del brillantante

Il brillantante è un prodotto che va usato. Infatti aiuta l’acqua a passare attraverso tutte le stoviglie presenti, rendendo migliore l’asciugatura e il lavaggio.

La spia che non avverte

Sulla lavastoviglie ci sono tantissime spie. Ed è presente anche quella del brillantante. Nelle lavastoviglie moderne la mancanza del brillantante viene segnalata, in quelle standard purtroppo no. Non c’è nessuno spia che si accende. Come possiamo capire allora se c’è bisogno di brillantante oppure no?

Da trasparente a nera

In realtà, capirlo è molto facile. Infatti se la spia del brillantante è trasparente questo significa che va aggiunto. Quando lo si aggiunge sarà possibile notare che la spia diventa nera. Ora che è nera significa che il brillantante è pronto per essere usato per far splendere le nostre stoviglie.

Regolare la gradazione

Tendenzialmente è possibile regolare la gradazione dell’utilizzo di questo prodotto. Solitamente si va da 1 a 6, dove ovviamente 6 è il numero in cui verrà usato più prodotto e quindi consumato di più.

Approfondimento

