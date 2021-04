Spesso la cameretta dei bambini è piena di giochi. Bambole, macchinine, peluche. Sono frutto di regali di parenti e amici. Troppi giochi rischiano di intasare la cameretta e di finire immediatamente del dimenticatoio.

Infatti, quando i bambini hanno tutti i loro giocattoli sempre a disposizione, dopo un po’ di tempo, tendono ad annoiarsi e a perdere l’interesse. Cominciano a rovistare nei cestoni alla ricerca di nuovi stimoli, riversando tutto sul pavimento e creando disordine.

La rotazione dei giochi

È tempo di dire addio al disordine nella cameretta dei bambini grazie a questo infallibile metodo educativo.

È un metodo educativo che consiste nel non lasciare nella camera da letto del bambino tutti i giochi sempre a disposizione. Ma ridurne il numero, selezionandone solo qualcuno. Quando il bambino comincia ad annoiarsi, e a perdere l’interesse per i giochi che i genitori hanno selezionato per lui, è l’ora di cambiarli e sostituirli con altri.

Ogni volta che si attuerà la rotazione, il bambino avrà la sensazione di avere sempre giocattoli nuovi. I giochi che non sono utilizzati nell’immediato si possono conservare in cantina o, se lo spazio lo permette, anche nell’armadio.

I vantaggi di questo metodo sono:

i giochi non saranno più tutti sparsi per la casa e in cameretta;

il bambino avrà la sensazione di avere sempre giochi nuovi;

spendere meno.

Per iniziare

Prima di iniziare a utilizzare il metodo della rotazione dei giochi, bisogna riporre tutto nelle ceste e capire se qualcosa non serve più. Una sorta di decluttering che permetterà di comprendere quali giocattoli sono in buono stato e quindi tenere ancora. I giochi rotti e rovinati si possono eliminare definitivamente. Quelli in buono stato ma che non sono più adatti per l’età del bambino, possono essere regalati.

Per una buona riuscita del metodo bisogna condividere tutte le scelte con il bambino. È importante far sapere al piccolo che i giochi sono solo momentaneamente spariti, ma che aspettano il loro turno per essere utilizzati.

