Netweek SpA, già Dmail Group SpA, è una società italiana attiva nel commercio online e nel settore editoriale. Opera, quindi, in un settore che nell’ultimo anno ha visto un solo titolo chiudere con una performance positiva, circa il 10%. Stiamo parlando di Caltagirone Editore. Il secondo miglior titolo, poi, è quello de Il Sole 24 Ore che nell’ultimo anno ha perso circa il 5%. In questa speciale classifica, invece, Netweek si colloca all’ultimo posto con una perdita di circa il 50%. Questa debolezza relativa al settore di riferimento, però, non deve sorprendere. Negli ultimi cinque anni, nel corso dei quali ha perso oltre il 90%, il titolo Netweek ha sempre fatto peggio della media dei suoi competitors.

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista. La situazione, però, è abbastanza paradossale. Infatti, nonostante tre settimane consecutive con chiusura maggiore di apertura il titolo Netweek rimane impostato al ribasso.

Come si vede dal grafico le ultime tre settimane, più quella in corso hanno evidenziato una chiusura superiore all’apertura. Normalmente questo andamento esprime forza e rialzo. Nel caso di Netweek, invece, questa cosa non vale. Il motivo è legato al fatto che le aperture della settimana sono sempre state in gap down permettendo questa situazione che potrebbe sembrare paradossale.

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista e punta all’obiettivo più probabile in area 0,023 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 0,004 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,0346 euro. In questo caso potrebbe essere possibile il raggiungimento della massima estensione rialzista in area 0,05 euro.

Avvertenza sul titolo Netweek

Un altro aspetto peculiare di questo titolo è legato al controvalore scambiato giornalmente che risulta essere inferiore ai 5.000 euro. Volumi, quindi, molto bassi, ma che nascondono un generale interesse per il titolo. Se si va a calcolare la probabilità che una seduta di Borsa sia senza volumi, infatti, si scopre che è inferiore all’1%.

Il titolo Netweek (MIL:NTW) ha chiuso la seduta del 22 giugno in ribasso del 4,00% rispetto alla seduta precedente a quota 0,0336 euro.

Time frame settimanale

