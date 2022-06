La Luna è qualcosa che da sempre affascina moltissimo l’uomo. L’osservazione del magico satellite trascina la mente in uno stato di misticismo romantico, pregno di sensazioni nostalgiche ed emotivamente coinvolgenti. D’altro canto, è difficile non avere un ricordo che sia in qualche modo legato a una luna particolare.

Luna rossa, eclissi, Luna piena: sono questi gli spettacoli suggestivi a cui le persone vogliono assistere. Esistono però altre fasi lunari, che si ripetono a rotazione nell’arco di un mese e che sono ammantate di segreti arcani.

L’energia lunare è in grado di influenzare i la semina ed raccolti stagionali, la crescita dei capelli, i flussi delle maree. I 3 cambiamenti fisici e psicologici causati dal magico satellite avvengono ancor prima nell’anima delle persone. Essi si proiettano poi all’esterno, come effetti di un inconscio che dalla luna è suggestionato, arricchito, incanalato.

Rappresentata nei tarocchi con l’arcano numero 18, la Luna è una delle lame che scende più in profondità, nei ricordi della prima infanzia e nella notte nella memoria. Chi si diletta con la divinazione lo sa bene: la simbologia della luna è da sempre legata alla gravidanza, al passato, al sogno. Nello stesso tempo, essa è l’emblema delle acque torbide in cui si riflette nelle rappresentazioni tradizionali, per ricordare a chi consulta gli oracoli quanto indagare l’inconscio sia un salto nel buio. Un buio illuminato da una luce pallida, quella lunare, che permette di intravvedere delle sagome nelle tenebre ma non consente mai di identificarle completamente.

I 3 cambiamenti fisici e psicologici causati dal magico satellite e come le fasi lunari influenzano le maree e le persone

Le 3 fasi lunari principali, ovvero dalla luna calante fino alla luna nera, e poi dalla luna crescente fino alla luna piena, sono in realtà i volti della triplice Dea. La Dea Madre e trina tanto cara ai greci e agli antichi romani, che in essa e attraverso la metafora lunare identificavano le tre fasi principali della vita di una donna. Giovinezza, fecondità, vecchiaia. Un ciclo che si ripete nel genere umano, senza soluzione di continuità. La simbologia legata alla fase crescente della luna riguarda la Dea Diana, indipendente, cacciatrice e feconda. La fase della luna crescente solitamente, nelle donne che sono più connesse ai cicli naturali, corrisponde alla fase dell’ovulazione.

I capelli crescono più velocemente, infatti per mantenerli lunghi si consiglia di tagliare le punte in questo periodo, che corrisponde anche alla crescita dell’erba e all’innalzamento delle maree. Si tratta di una fase in cui tutto va incrementando, in particolare la creatività e il senso di libertà. La Luna crescente è un momento sereno, in cui si diventa fecondi di idee e progetti.

La Luna piena è tradizionalmente il momento preferito dalle streghe per compiere i propri sortilegi, la potenza del satellite è al suo massimo splendore. Pochi sanno però che la Luna piena ha anche un lato negativo: amplifica tutto. Per questo può essere considerata l’apice quando si parla dei 3 cambiamenti fisici e psicologici causati dal magico satellite.

La Luna piena tende ad esasperare ciò che è già presente nelle persone, positivo o negativo che sia. Esaspera la gioia ma anche il dolore, la bellezza ma anche la malattia. In particolare pare sia legata alle eruzioni cutanee. Infatti anch’esse vedono il proprio massimo splendore quando la luna è alta nel cielo.

Infine, la Luna calante

La Luna calante corrisponde alla vecchiaia e al decadimento, nelle donne molto connesse ai cicli terrestri di solito combacia con il momento del flusso mestruale. Simboleggiata da Hecate, Dea dei defunti, dei corvi e dei cani randagi, la luna cala fino a disgregarsi nell’oscurità. È normale sentirsi stanchi, depressi e un po’ stressati in questa fase. Nel frattempo, il corpo si rigenera, pur combattendo contro la caduta dei capelli e malesseri legati all’insonnia. Quando diventa completamente nera, massima espressione del vuoto, la luna ricomincerà a crescere. Tornando, con il primo spicchio, ad essere la giovinetta, la vergine, simboleggiata dalla dea Selene. E i cicli vitali ricominciano.

Lettura consigliata

Ecco come riprodurre le piante a costo zero, con i trucchi della nonna e un piccolo aiuto dalla scienza, per un giardino meraviglioso