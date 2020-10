Siamo in autunno inoltrato e durante questa stagione iniziano i primi pranzi familiari passati al caldo, vicino al caminetto. Il budino autunnale, perfetto per concludere i pranzi più gustosi, saprà allietare queste occasioni e trasformarle in un successo sul fronte culinario.

Facile da fare e perfetto da gustare, richiede solamente pochi minuti di preparazione ed è perfetto per ogni evento. Non saranno necessari né strumenti professionali né un’esperienza da chef per preparare questo piatto buonissimo.

Gli ingredienti

Elenchiamo, dunque, di seguito gli ingredienti occorrenti per preparare un gustosissimo budino autunnale:

a) uova, 3;

b) zucchero di canna, 150 gr;

c) panna fresca, 750 ml;

d) farina di castagne, 80 g;

e) rum bianco, 1 cucchiaio;

f) mandorle a piacimento;

g) uvetta a piacimento.

Come preparare il budino alle castagne

Per prima cosa prendere un setaccio e una piccola ciotola. Setacciare la farina di castagne e unirla allo zucchero di canna. Mescolare il tutto con un cucchiaio. Attenzione a finire di mescolare solamente quando gli ingredienti saranno amalgamati a dovere.

Spaccare le uova a metà e aggiungerle alla ciotola. Armarsi di una frusta elettrica e sbattere il contenuto della ciotola fino ad amalgamare gli ingredienti.

Prendere, quindi, la panna e versarla lentamente nella ciotola. Frullare in modo continuativo aggiungendo, nel contempo, il rum al composto.

Filtrare il prodotto cosi ottenuto in modo da non lasciare grumi indesiderati. Preparare gli stampi da budino ed imburrare con cura.

Una volta finito, prendere una teglia da forno e riempirla d’acqua in maniera da preparare la cottura a bagnomaria. Il budino, infatti, in quanto dolce tenero, necessità di una cottura dolce.

A questo punto preriscaldare il forno a 200°. Infornare il prodotto per 25 minuti. Una volta terminata la cottura, tirare fuori il dessert e lasciare raffreddare.

Il budino autunnale perfetto per concludere i pranzi più gustosi saprà allietare le serate in famiglia così da renderle allegre e gradevoli.