L’autunno è arrivato, con le sue foglie sulla strada e i primi fuochi nel caminetto. Con la stagione autunnale sono arrivate anche due piatti buonissimi da consumare solitamente in questo periodo: le castagne! Oggi voglio condividere con voi un trucco per sbalordire in vostri ospiti con la ricetta della pasta porcini, salsiccia e castagne sbriciolate. Per cui non perdiamo tempo! Ecco a voi spiegato come unire castagne e funghi per creare la migliore ricerca di questo autunno.

Gli ingredienti

Correte al supermercato a comprare questi ingredienti:

a) tortiglioni integrali, 300 g;

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

b) funghi porcini, 300 g;

c) salsiccia, 300 g;

d) castagne, 200 g;

e) olio extravergine d’oliva, 50 g;

f) vino bianco secco, 20 g;

g) aglio, 1 spicchio;

h) prezzemolo q.b;

i) sale, fino 1 pizzico;

l) pepe nero, 1 pizzico.

Come unire castagne e funghi per creare la migliore ricetta di questo autunno

Passiamo al procedimento da seguire per come unire castagne e funghi per creare la migliore ricetta di questo autunno.

Prima di tutto, preparate le castagne. Mettetele, quindi, in un contenitore pieno di acqua calda, copritele con un coperchio e fatele cucinare per 30 minuti.

Una volta sbucciate, sbriciolatene qualcuna e tenete, invece, le altre da parte. Lavate, asciugate e tagliate i funghi porcini a fette sottili.

Passiamo ora alla salsiccia. Eliminate il budello e sminuzzate il contenuto grossolanamente.

Versate, poi, dell’olio in un tegame, aggiungete dell’aglio e lasciate cucinare a fiamma viva. Sfumate con vino bianco, eliminate l’aglio e lasciate la salsiccia ancora sulla fiamma per altri dieci minuti

Aggiungete i funghi, un pizzico di sale e pepe a piacimento. Aspettate dai 4 ai 5 minuti e aggiungete le castagne.

A cottura terminata, aggiungete il prezzemolo. Fate bollire l’acqua e preparate la pasta.

Una volta scolata la pasta, versatela direttamente nel tegame e lasciate insaporire per due minuti.

Il vostro piatto è pronto per essere servito!