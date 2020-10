Da quando hai iniziato a leggere, più di un milione delle tue cellule sono morte. È naturale, non preoccuparti. Ma sei letteralmente ricoperto di roba morta. Le unghie delle dita, i tuoi capelli, lo strato più esterno della tua pelle, tutto è fatto di cellule morte. E perdi costantemente questa roba. Ogni settimana, circa 5,5 grammi e mezzo di pelle morta si staccano dal tuo corpo. L’80% della polvere è pelle umana morta. Perché non abbiamo tutti il cancro, quindi?

Ma per la maggior parte sei fatto di roba viva. Sei una fornace biologica, che brucia l’energia del cibo per muoversi, respirare, pensare e stare al caldo. Le tue cellule sono occupate e attive e si dividono milioni e milioni di volte al giorno. Ma ecco la cosa davvero sconvolgente del processo di divisione cellulare, la replica delle istruzioni. Il DNA per ogni cellula figlia richiede la copia di una sequenza esatta di tre miliardi di nucleotidi. Parecchi. Per fortuna, i nostri corpi sono perfettamente adattati a farlo, ma non sono perfetti. Ogni volta che una singola cellula del tuo corpo si divide, gli enzimi che sintetizzano il tuo DNA commettono 120.000 errori. Alcuni di questi errori finiscono per essere benefici, altri dannosi e altri semplicemente neutri, non fanno differenza.

Perché non abbiamo tutti il cancro?

Ma se un errore, una mutazione nel DNA di una cellula, fa sì che la cellula si comporti in modo anormale e stimoli la propria crescita, ignori i segnali per fermarsi, stimoli il corpo a dare il proprio apporto di sangue, potenzialmente si moltiplichi per sempre e si allontani da dove ha iniziato per diffondersi in tutto il corpo, diventa un tipo speciale di cellula. Abbiamo trovato 200 malattie con varie origini e nature che si adattano a questa descrizione. Nonostante siano diverse, spesso si chiamano con lo stesso nome: cancro.

Le mutazioni del DNA si verificano in modo casuale nel tuo corpo, ma possono anche essere ereditate o causate dall’ambiente. Ad esempio, l’esposizione alle radiazioni ultraviolette del sole può causare ogni tipo di danno, compresi i danni genetici. Se si usa poca o nessuna protezione della pelle, l’accumulo di tutti questi tipi di danni può essere piuttosto drammatico. I danni ambientali all’organismo, siano essi cancerogeni o meno, sono un problema serio.

Dato il gran numero di pericoli ambientali per il nostro DNA e il numero di errori che il nostro corpo commette ogni giorno con il nostro DNA, è incredibile che tutti noi non sviluppiamo il cancro costantemente e subito dopo la nascita. Una delle cose che dobbiamo ringraziare è l’autocorrezione del nostro corpo. Meccanismi biologici, come la correzione degli errori, catturano e correggono o fermano più del 99% degli errori di replicazione del DNA. Invecchiamo e moriamo per molte, molte ragioni. Ma quando si tratta di tumori, l’autocorrezione interna del nostro corpo è come l’autocorrezione sul tuo telefono. È abbastanza buona, ma non è perfetta.

L’ombra di selezione

I tumori si sviluppano ancora, soprattutto dopo l’accumulo di errori e mutazioni nel tempo. Dopotutto, la selezione naturale non può vedere molto, a causa di un fenomeno detto ombra di selezione. Non siamo tutti uguali e se le vostre variazioni genetiche fanno sì che voi e i vostri figli abbiate più successo nella riproduzione, le vostre caratteristiche diventano più comuni.

Abbiamo trovato prove dell’ombra di selezione al lavoro con topi e pipistrelli. Cresciuti in condizioni perfette, con medicine e vite sicure, i topi vivono solo due o tre anni. Mentre i pipistrelli, con dimensioni e metabolismo simili, possono vivere per trent’anni o più. La differenza significativa è che, a differenza dei topi, i pipistrelli hanno avuto in natura per milioni di anni meno predatori. Cioè una minore possibilità di morire precocemente a causa della mortalità estrinseca. In media, hanno avuto più giorni di tempo a disposizione per la selezione naturale. Questa potrebbe essere un’ottima spiegazione del perché le malattie che colpiscono i nostri complessi multicellulari in età avanzata sono ancora con noi. Perché non abbiamo tutti il cancro?

Buone notizie per il futuro

La scienza sta facendo progressi contro le malattie ad azione ritardata. E quando si tratta di tumori, 40 anni fa solo una persona su quattro viveva dieci anni o più dopo la diagnosi. Oggi questo numero è di 2 su 4. E in soli venti anni questa statistica potrebbe arrivare a 3 su 4. Ogni giorno impariamo di più. Il processo è lento, ma costante. Perché il cancro non è solo uno. È improbabile che ci potrà mai essere un’unica cura per il cancro perché ce ne sono duecento tipi diversi. Ma ci saranno cure e metodi migliori per la prevenzione e la diagnosi. I progressi vengono da ogni parte. La selezione naturale ha già fatto un po’ di lavoro, ora tocca a noi.