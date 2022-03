Sicuramente, il bicarbonato di sodio è tra gli ingredienti naturali più gettonati e amati in casa. Reperibile facilmente, questo sale di sodio dell’acido carbonico è anche economico.

Lo usavano le nostre nonne per pulire l’argenteria, oppure per eliminare le incrostazioni del forno. Un rimedio che funziona ancora oggi, soprattutto seguendo questi piccoli trucchetti.

Il bicarbonato viene utilizzato anche per pulire la lavatrice. In questi casi, spesso si associa all’aceto bianco per creare una combo davvero efficace. Sono in molti, poi, ad avvalersi di quest’ingrediente naturale per smacchiare il bucato. Un modo alternativo alla classica candeggina. Per ottenere risultati ottimali, ecco i segreti da conoscere.

Insomma, il bicarbonato è formidabile per pulire velocemente forno e lavatrice ma non solo. Utile per il calcare e addirittura per proteggere le piante da muffe e afidi, è un vero asso nella manica in casa.

Nel corso degli anni, però, si sono diffuse false credenze e usi errati del prodotto provocando non pochi problemi.

Dunque, il bicarbonato è formidabile per pulire velocemente forno, lavatrice o argento ma attenzione a questi errori clamorosi che rovinano tutto

Il più classico dei miti da sfatare è che il bicarbonato riesca a disinfettare frutta e verdura. Il solo bicarbonato, infatti, non basta a garantire la sicurezza degli alimenti. Bisognerà utilizzare disinfettanti a base di cloro.

Altro errore clamoroso ma ancora molto diffuso è quello che vede il bicarbonato come ingrediente “miracoloso” per sbiancare i denti. Niente di più sbagliato! Questo ingrediente, invece, non farà altro che rovinare lo smalto dei nostri denti.

Meglio evitarlo per la pelle. Molto spesso, il bicarbonato viene utilizzato per impacchi casalinghi, soprattutto nella cura dei piedi. In realtà, il bicarbonato di sodio presenta un pH basico, a differenza della nostra pelle che è leggermente più acida. Un uso frequente di bicarbonato ridurrebbe la natura acida della pelle rendendola visivamente più secca.

Errori che si commettono in casa

Il bicarbonato non è consigliato per pulire superfici in marmo. A lungo andare la sua azione abrasiva corroderà lo strato protettivo del marmo, rendendolo più opaco.

Chi possiede un piano cottura in vetroceramica non dovrebbe mai utilizzare il bicarbonato per evitare aloni e graffi.

Per lo stesso motivo, questo ingrediente naturale è sconsigliato per pulire vetri e specchi. Il rischio è quello di creare graffi evidenti.

Infine, non bisognerebbe pulire con il bicarbonato oggetti placcati in oro, come le posate, ad esempio, che potrebbero graffiarsi e veder sparire la placcatura dopo pochi lavaggi.