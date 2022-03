Chi porta abitualmente gli occhiali comincia la sua giornata cercandoli alla cieca sul comodino. Combattere contro i problemi legati alla vista è una prerogativa che accomuna tantissime persone.

Mantenere le lenti sempre perfettamente pulite, dunque, è fondamentale per evitare ulteriori stress agli occhi che si affaticherebbero inutilmente.

Oltretutto, il sudore della pelle, la polvere, lo smog ed altri agenti atmosferici sporcheranno gli occhiali di continuo.

Quindi, è buona norma pulirli una volta al giorno, magari di mattina, appena svegli.

Bisogna, però, prestare la giusta attenzione, poiché un paio di occhiali puliti male, non solo potrebbe peggiorare maggiormente i difetti visivi, ma potrebbe graffiare o macchiare le lenti in modo compromettente.

Dunque, quest’oggi ricorderemo 3 trucchi infallibili per pulire gli occhiali da vista o da sole in modo pratico, semplice e veloce.

Chi ha dimestichezza con gli occhiali conosce bene che non esistono rimedi ai tanto temuti graffi. L’usura dell’occhiale è inevitabile. Poi, bisognerà fare i conti con eventuali cadute che potrebbero danneggiare lenti e montatura in un secondo.

Quindi, è giusto sottolineare che gli occhiali, dopo qualche tempo, dovranno essere inevitabilmente sostituiti. Tuttavia, una buona manutenzione ci aiuterà a rimandare di qualche mese la spesa del modello nuovo.

Ecco, dunque, i 3 trucchi infallibili per pulire gli occhiali da vista o da sole senza rovinare montatura e lenti ed evitare che si appannino

In commercio esistono diversi prodotti chimici per la pulizia degli occhiali, tutti molto validi. Tuttavia, esistono anche delle alternative quasi a costo zero.

Partiamo dal classico metodo con acqua e detergente liquido. Innanzitutto, prima di toccare gli occhiali, dovremmo lavare le mani. Poi, passare le lenti e la montatura sotto l’acqua corrente tiepida (non calda per evitare di deformare la struttura). Poi, applicare una goccia di detergente neutro. Risciacquare e asciugare con la classica pezzolina in microfibra. Da evitare assolutamente fogli di carta assorbente.

In alternativa, possiamo creare una soluzione per occhiali fai da te. Basterà mescolare alcol etilico (circa un terzo rispetto all’acqua) e acqua distillata. Mescolare e riporre in un contenitore spray. Infine, procedere come spiegato in precedenza e usare la miscela la posto del detergente.

Non tutti sanno che anche il sapone di Marsiglia è un buon alleato per la pulizia degli occhiali, ma non solo. Ecco ad esempio, il trucchetto che sta rivoluzionando le accende domestiche.

Per pulire gli occhiali, invece, basterà sciogliere qualche scaglietta di sapone in acqua. Aspettare che si raffreddi e versare la miscela in un contenitore spray da utilizzare all’occorrenza.

Infine, per evitare che le lenti si appannino bisogna sapere che non esistono rimedi naturali. Difatti, stiamo parlando di un processo del tutto normale che avviane con i cambi repentini di temperatura.

Una condizione riscontrata tantissimo durante questi 2 anni e mezzo di pandemia. A causa della mascherina, non far appannare gli occhiali è stato praticamente impossibile. In commercio, però, esistono dei prodotti molto efficaci. Spray anti appannamento che funzionano su tutte le superfici ottiche e che promettono una vista perfetta e senza impedimenti.