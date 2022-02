San Valentino è sempre più vicino. Molti di noi sono ancora in cerca di un’idea last minute per una fuga romantica. Se vogliamo organizzare qualcosa di unico per la nostra dolce metà, quale migliore idea di un viaggio?

La routine di ogni giorno rende difficile trovare il modo di concedersi del tempo da dedicare alla coppia. Ecco perché a volte staccare la spina e partire può essere la soluzione migliore.

Noi italiani siamo molto fortunati perché il nostro Paese è disseminato di bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali.

I turisti partono per l’Italia in ogni stagione per visitarne le sue bellezze. Tuttavia, non solo Venezia e Firenze sono mete perfette per un viaggio romantico.

Se abbiamo a disposizione poco tempo ma vogliamo concederci un viaggio di coppia, oggi consiglieremo un luogo davvero stupendo da visitare.

Una vista mozzafiato nel cuore del Monferrato

In provincia di Alessandria si trova un piccolo borgo davvero incantevole. Si chiama Coniolo e qui vivono meno di 500 persone.

Coniolo si trova in un territorio conosciuto in tutto il Mondo in quanto il Monferrato è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Il Piemonte è un territorio ricchissimo di storia e paesaggi da sogno e molti suoi piccoli borghi sono davvero perfetti per un weekend indimenticabile.

Il Belvedere più romantico d’Italia non si trova a Verona o Venezia ma in questo borgo da visitare in un giorno

Incastonato tra le verdi colline del Monferrato, Coniolo è una vera e propria tappa fissa per molte coppie. Recandosi sulla collina di questo borgo, proprio in cima troviamo una romantica teca di vetro davanti alla quale gli innamorati possono giurarsi amore eterno.

In questa vetrinetta ci sono rose dagli svariati colori e l’invito ai visitatori che dice “Aprire solo in caso di amore vero”.

Da questa collina si gode di un panorama mozzafiato anche la sera, momento nel quale molti visitatori vi si recano per guardare le stelle.

Altri punti di interesse

Il Belvedere più romantico d’Italia si trova a Coniolo, ma non è il solo luogo d’interesse. All’interno del palazzo comunale si trova, ad esempio, il Museo Etnografico.

Qui potremo conoscere la straordinaria storia di questo borgo anche conosciuto come “il paese che visse due volte”. La visita guidata farà scoprire ai visitatori la vita dei minatori del paese e vedere gli strumenti del lavoro di questi uomini.

Trovandosi nel Monferrato, non c’è che l’imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda i vini e le specialità tipiche della zona. Non lasciamoci sfuggire un itinerario enogastronomico alla scoperta di prodotti d’eccellenza e le visite a cantine di Nebbiolo, Dolcetto e Barbera.

Se amiamo questi paesaggi, possiamo decidere di passare la notte in uno dei numerosi agriturismi della zona, godendo appieno della natura circostante.

