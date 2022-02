Febbraio è il mese dell’amore e molte coppie stanno cercando di organizzare un breve viaggio per staccare la spina.

La quotidianità rende difficile trovare del tempo da dedicare solo al partner. Per questo motivo, a volte decidiamo che il modo migliore per farlo sia un bel viaggio.

L’Italia è disseminata di luoghi romantici ed imperdibili. Tuttavia, se abbiamo a disposizione pochi giorni e un budget limitato, magari città come Venezia e Firenze potrebbero non essere alla nostra portata.

Fortunatamente, ci sono delle valide alternative su cui puntare per una fuga di un paio di giorni.

Annecy

La chiamano la Venezia francese questa incantevole città che si trova nell’Alta Savoia. L’origine del nome sta nel fatto che i numerosi canali che l’attraversano ricordano la splendida Venezia.

A renderla così romantica è il paesaggio. Annecy si affaccia sull’omonimo lago che regala alla città un’atmosfera da sogno. Annecy è una città tipicamente medievale e i suoi edifici ci riportano subito tra il XVI e il XVII secolo.

La Francia è ricchissima di castelli medievali ed anche qui ne troviamo uno bellissimo. Il castello della città è il simbolo principale della cultura medievale e proprio da qui si gode di una vista mozzafiato sul lago.

Se questo ancora non ci ha convinti a visitarla, entriamo nel dettaglio e spieghiamo perché Annecy è la meta perfetta per un viaggio in coppia.

Non solo Venezia e Firenze, la città da sogno perfetta per una fuga romantica spendendo poco è a 2 passi dall’Italia

Il lago dona a questa città un paesaggio davvero fiabesco. Iniziamo la giornata in una delle caffetterie più tipiche della città: la Byciclette Rose. Qui potremo assaporare una colazione ricca e tipicamente francese. Dopodiché, concediamoci una gradevole passeggiata sulle rive del lago. Sulle acque si riflettono le montagne con tutti i loro colori meravigliosi.

Seguendo il percorso indicato arriveremo al Pont des Amours, un luogo molto romantico dal quale potremo ammirare gli animali del lago come cigni ed anatre.

Il centro storico

Lasciando il lago, dirigiamoci nel centro storico. Qui saremo accolti da vie tipiche molto pittoresche. I colori dai toni pastello degli edifici si riflettono sui canali che attraversano la città regalando un’atmosfera davvero unica.

Tra le vie del centro troveremo numerosi negozi e boutiques perfetti per acquistare un souvenir da conservare come ricordo.

Dove il canale si divide in 2 troveremo il suggestivo Palais D’Île. Questo palazzo si erge su una piccola isoletta e rimarremo colpiti dai colori che assume il canale con l’arrivo del tramonto.

Terminiamo la giornata concedendoci una cena romantica in uno dei numerosi ristoranti e bistrot del centro storico. Se cerchiamo con cura il luogo giusto, potremo consumare una cena ottima senza spendere molto.

Consigli su come raggiungere Annecy

Dunque, non solo Venezia e Firenze ma abbiamo visto che anche questa città francese può essere una meta romantica perfetta da scegliere.

Annecy si trova a pochissimi chilometri da Ginevra. Troveremo voli low cost direttamente da Napoli, Catania, Roma e Venezia. Una volta a Ginevra, in soli 45 minuti di autobus arriveremo alla nostra destinazione.

