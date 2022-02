Atmosfere da sogno e paesaggi pittoreschi, ecco l’incantevole città a poche ore dall’Italia perfetta da visitare in un solo giorno

Siamo ancora in pieno inverno, ma febbraio ci fa già pensare alla primavera. Il mese degli innamorati è perfetto non solo per concedersi una fuga di coppia, ma anche soltanto per staccare la spina in compagnia degli amici.

Sebbene l’Italia possieda bellezze artistiche e luoghi fiabeschi unici al Mondo, oggi vogliamo consigliare una metà che si trova poco distante da noi.

Se stiamo cercando panorami da mille e una notte e colori indimenticabili, scopriamo questo luogo davvero mozzafiato.

La perla blu

Chi è alla ricerca di un luogo lontano da folle di turisti che si accalcano per fare le foto, questo è il posto giusto. Questo luogo Patrimonio mondiale dell’umanità è stato fondato alla fine del XV secolo. Considerata un luogo sacro, per diversi secoli gli stranieri non potevano entrare nella città.

Chefchaouen, anche detta la perla blu del Marocco, è una città perfetta da visitare in poche ore. Potremo perderci tra le sue vie suggestive e coloratissime che la rendono un luogo davvero unico al Mondo.

Una volta giunti a Chefchaouenm ci sembrerà di essere finiti in una fiaba. Le infinite sfumature di blu che caratterizzano questa città nascosta dalle montagne la rendono uno dei luoghi più pittoreschi al Mondo.

Una volta giunti a Chefchaouen potremo inoltrarci tra le sue vie fotografando degli scorci indimenticabili. La medina, ovvero il quartiere antico, è ricco di bazar, negozi di souvenir e ristoranti in cui fermarsi per una pausa.

Se ci allontaniamo dal centro città, che culmina con l’incantevole piazza centrale Place Uta-El-Hammam, potremo ammirare la Moschea Spagnola. Per arrivarci basterà seguire le indicazioni e il percorso è facilmente percorribile a piedi.

Da qui potremo godere di un panorama unico. Ammirare Chefchaouen dall’alto significa guardare una meravigliosa macchia di blu tra le montagne.

Come arrivarci

Se non vogliamo perderci atmosfere da sogno e paesaggi pittoreschi, Chefchaouen è il posto che fa per noi. Per raggiungere la perla blu del Marocco dovremo volare dall’Italia all’aeroporto di Tetouan. Sono disponibili voli low cost da Milano.

Una volta giunti all’aeroporto, da qui potremo raggiungere la città in taxi, in autobus oppure noleggiando un’automobile.

Consigli

Se viaggiamo in inverno, consigliamo di portare con sé qualche indumento pesante. Molte strutture non possiedono il riscaldamento e quindi potremmo avvertire un po’ di freddo.

