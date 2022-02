Quando spolveriamo casa nostra, notiamo che la polvere torna immediatamente al suo posto, nel giro di pochi secondi.

Questo accade per un semplice motivo. Nel momento in cui sfreghiamo lo straccio su una superficie, creiamo anche un campo elettrico che attirerà nuovamente a sé le particelle di polvere.

Per evitare che ciò accada potremmo provare diverse strade. La migliore, però, è quella di utilizzare uno spray pulente, che creerà una sorta di pellicola protettiva sulle superfici. In questo modo, quindi, non attrarrà immediatamente a sé la polvere.

Vediamo come preparare questo spray altamente efficace

Il detergente pulente a cui abbiamo pensato è facile da preparare anche comodamente a casa nostra. Così facendo, eviteremo di utilizzare quelli chimici, più aggressivi, risparmieremo denaro e sfrutteremo solo prodotti naturali.

Ci serviranno 200 ml di acqua tiepida, in cui faremo sciogliere 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio. A questo punto aggiungeremo anche 5 gocce di olio essenziale all’eucalipto e agiteremo bene il tutto. Polvere, batteri, macchie e sporco saranno “cancellati” con questo detergente, per un semplice motivo.

La soluzione appena creata eliminerà acari e sporcizia e neutralizzerà gli odori, rilasciando un fresco profumo di eucalipto nella casa.

Questo detergente multiuso sarà perfetto se inserito in un nebulizzatore. In questo modo dovremo semplicemente spruzzare il prodotto sulle superfici, per poi pulirle con un panno morbido in cotone o in microfibra, ma non è tutto.

Polvere, batteri, macchie e sporco saranno un lontano ricordo grazie a questo detergente smacchiante da fare in casa naturalmente

Con questo spray pulente preparato in casa vedremo molta meno polvere in giro per la nostra abitazione. Inoltre, se volessimo aumentare l’azione disinfettante e sbiancante di questo detergente fai da te, dovremmo aggiungere il succo di mezzo limone.

Questa variante sarà molto utile su superfici come quelle dei sanitari, sempre molto interessate da macchie e aloni. Oltretutto, per completare la pulizia del bagno, potremmo utilizzare anche quest’altro detergente, molto utile per rimuovere il calcare dalle pareti del box doccia.

Utilizziamo i pennelli per pulire

Infine, bisogna riconoscere quanto siano importante la scelta degli strumenti utilizzati per rimuovere la polvere.

Il panno in cotone o in microfibra, ad esempio, è una soluzione valida per rimuovere la polvere, ma non svolgerà un lavoro veramente completo.

Per pulire bene le fessure e le piccole rientranze, in cui si raccolgono polvere e residui, sarà bene utilizzare dei pennelli da disegno.

Questi oggetti normalmente utilizzati per altri scopi, sono costituiti da morbide setole che entrano anche negli angoli più stretti. In questo modo, riusciremo a catturare anche i granelli più piccoli, per una pulizia davvero eccellente.