Molti di noi tengono tantissimo alla pulizia della propria casa. E, in particolar modo, si concentrano sulle zone dell’appartamento che, a causa della loro funzione, potrebbero risultare più sporche e maleodoranti di altre. In questo caso, una di queste aree è certamente il bagno. Lo usiamo così spesso e frequentemente che è davvero inevitabile che si sporchi con grande facilità e che non profumi tutto il tempo. Ma per risolvere questo problema, invece che disperare, potremmo provare ad adottare qualche piccolo trucco. Infatti, ci sono alcuni rimedi della nonna che in questo caso potrebbero venire in nostro soccorso.

Il bagno non emanerà più odori sgradevoli grazie a questo insospettabile ingrediente che molti hanno già in casa

Le soluzioni casalinghe possono rivelarsi davvero efficaci e utili in diversi ambiti. Per esempio, se teniamo alla pulizia del nostro box doccia, potremmo decidere di adottare una soluzione casalinga formidabile che avevamo descritto in questo nostro precedente articolo. Oppure, se vogliamo che il nostro water splenda come non mai, possiamo scegliere di sfruttare questo fantastico rimedio della nonna. Se, invece, ci vogliamo concentrare sul profumo del bagno, dovremmo tentare di mettere in pratica un’altra soluzione naturale, forse per molti inaspettata. Quest’ultima si basa sull’olio corpo per bambini. Infatti, il bagno non emanerà più odori sgradevoli grazie a questo insospettabile ingrediente che molti hanno già in casa. Vediamo ora come usarlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come usare l’olio corpo per bambini per profumare questa stanza in un lampo

Molti di noi in casa hanno una boccetta di olio corpo per bambini. Bene, sarà proprio quest’ultima a salvarci dalla terribile puzza che potrebbe esserci in quest’area della casa. Per prima cosa, dovremo procurarci una ciotola per mettere assieme tutti gli elementi. Al suo interno, versiamo 1 bicchiere intero del nostro ingrediente segreto, ossia l’olio corpo per bambini. Successivamente, versiamo anche una decina di gocce di un olio essenziale a nostra scelta. Infine, aggiungiamo 2 cucchiai di alcol denaturato. Mescoliamo con cura gli ingredienti per amalgamarli al meglio, per poi versarli tutti in un vaso che abbia il collo stretto.

All’interno, mettiamo anche delle piccole stecche di legno di bambù per profumare tutto il bagno. Sentiremo come la fragranza conquisterà tutta la stanza, permettendoci di vivere in un ambiente decisamente più profumato e piacevole senza fare troppi sforzi. Questo profumatore per ambienti naturale potrebbe davvero essere la svolta per chi ormai non riusciva più a sopportare il cattivo odore del proprio bagno.

Approfondimento

Pochissimi ci pensano ma questo è un modo super efficace per rendere davvero luminoso un bagno senza finestra