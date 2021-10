Entrare nel proprio bagno e vedere un water pulito e splendente è sicuramente un piacere, e non solo per noi. Pensiamo per un secondo a quando invitiamo degli ospiti a casa. Ci sarà di certo una buona possibilità che chiedano di usare il nostro bagno. Presentare i sanitari di quest’area della casa in un certo modo fa sicuramente effetto. Quindi, se dovessimo volere un WC bianco e privo di imperfezioni, c’è un piccolo trucco che viene dalle vecchie generazioni e che potrebbe tornarci davvero utile in questo caso. Il segreto di cui stiamo parlando è davvero semplicissimo. Infatti, ci basterà usare della lisciva di cenere.

Il nostro WC sarà splendente e bianco come non mai grazie a questo piccolo trucco che pochi conoscono

Realizzare la lisciva di cenere in casa sarà davvero un gioco da ragazzi. Ma se dovessimo approcciarci per la prima volta a questo rimedio naturale, nessuna paura. In questo nostro precedente articolo abbiamo spiegato accuratamente come prepararla in poche e semplici mosse. Dopo aver realizzato la nostra soluzione casalinga, avremo l’opportunità di sfruttarla in casa per pulire tantissimi oggetti e aree. Ci stupirà, infatti, il quantitativo di elementi che potremo rendere splendenti utilizzando semplicemente la lisciva di cenere. In questo nostro precedente articolo ne avevamo già indicati alcuni davvero interessanti, che certamente potranno tornarci molto utili. Oggi, inoltre, vogliamo consigliarne un altro che ci potrebbe davvero stupire.

Ecco come sfruttare al massimo la lisciva di cenere fatta in casa per rendere il WC brillante e senza tracce di sporco

Utilizzare la lisciva di cenere per pulire il nostro water sarà veramente semplice. Tutto ciò che dovremo fare, infatti, sarà versare un po’ della soluzione appena realizzata in una ciotola con dell’acqua. Aggiungiamo, se vogliamo, anche degli oli essenziali dall’odore molto forte, che possano rilasciare un profumo piacevole nella stanza. Ora, immergiamo un panno e passiamolo su tutta la superficie del sanitario. Risciacquiamo con acqua pulita e passiamo un panno in microfibra per asciugare il tutto, e il gioco è fatto. Perciò, ora lo sappiamo.

Grazie alla lisciva di cenere, infatti, potremo dirci certamente soddisfatti dei nostri sanitari, senza pensare poi al quantitativo di denaro che potremmo risparmiare sui detersivi. Provarlo potrà certamente darci una prova concreta della sua efficacia e, in questo modo, potremo testare i consigli delle nonne sulle pulizie di casa.

