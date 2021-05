La maggior parte di noi fa la doccia tutti i giorni. E se non è un’azione che compiamo quotidianamente, quantomeno è una cosa che si ripete almeno due o tre volte alla settimana. Con una frequenza così alta, è più che normale che il nostro box doccia si sporchi e si ricopra di residui di sapone e shampoo. Per evitare però che risulti poco pulito, c’è un rimedio naturale che dovremmo assolutamente provare. Infatti, il box doccia diventerà immediatamente splendente e bianchissimo grazie a questo formidabile segreto che in pochissimi conoscono. Vediamo esattamente cosa dobbiamo fare e seguiamo attentamente ogni passaggio. In questo modo, sarà molto più semplice vedere il nostro bagno sempre perfetto e igienizzato.

Un ingrediente in particolare renderà la nostra doccia bellissima e priva di qualsiasi tipo di macchia

Quindi, per avere un box doccia sempre splendente dobbiamo ingegnarci. Non c’è altro modo, infatti, per raggiungere questo obiettivo. Ad aiutarci in questa impresa sarà un ingrediente fondamentale a cui forse pochi avevano già pensato. Stiamo parlando dell’alcool denaturato e della sua potente azione. Infatti, il box doccia diventerà immediatamente splendente e bianchissimo grazie a questo formidabile segreto che in pochissimi conoscono! Ovviamente, l’alcool denaturato non farà tutto da solo. Ad accompagnarlo, troveremo anche aceto bianco e acqua calda. E ora vediamo come mescolare questi elementi per dar vita a un composto che farà risplendere le pareti della nostra doccia.

Ecco come utilizzare l’alcool denaturato e gli altri ingredienti per ottenere un risultato sorprendente

Per prima cosa prendiamo una bacinella e al suo interno mescoliamo alcool denaturato, acqua calda e aceto bianco. Dopo aver ottenuto una soluzione omogenea, immergiamo una spugna e passiamola su tutte le pareti in plastica del nostro box. Ovviamente, ricordiamoci di compiere questa operazione con dei guanti per proteggere le nostre mani. Lasciamo agire il composto per qualche minuto e poi risciacquiamo via il tutto. Vedremo che tutti i residui di sporco se ne saranno andati!

