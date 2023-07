Il 3,5% di rendimento con Poste: ecco l’ultima offerta che fa gola a moltissimi

Se stai cercando un modo sicuro e conveniente per far fruttare il tuo risparmio, non puoi perderti l’ultima offerta di Poste Italiane. Adesso un libretto arriva a offrire il 3,5% di interesse a scadenza per 270 giorni.

Se stai cercando un investimento sicuro dove impiegare il tuo risparmio, l’ultima offerta di Poste Italiane potrebbe rivelarsi interessante. Si tratta di un’opportunità unica che permette di ottenere il 3,5% di interesse annuo lordo sulle nuove somme accantonate sul Libretto Smart. Purtroppo l’offerta è limitata nel tempo e valida fino a una certa data. Ecco come funziona e quali sono i vantaggi.

Caratteristiche dell’offerta Supersmart

L’offerta Supersmart è un prodotto dedicato ai titolari del Libretto Smart, il libretto postale online. Si può aprire e gestire da casa, dal tuo smartphone o tablet, senza costi di apertura, gestione o chiusura. L’offerta Supersmart ti permette di accantonare una parte del tuo risparmio sul Libretto Smart e ottenere un tasso di interesse più elevato a scadenza sulle somme accantonate.

Si tratta di un deposito con la garanzia dello Stato italiano, quindi senza rischi per il tuo capitale. Però l’offerta Supersmart è riservata a coloro che apportano nuova liquidità in Poste Italiane, cioè somme provenienti da altre banche o istituti finanziari.

Il 3,5% di rendimento con Poste grazie alla nuova offerta

Per attivare l’offerta Supersmart devi avere un Libretto Smart e versare almeno 1.000 euro di nuova liquidità sul tuo conto BancoPosta o sulla Postepay Evolution. Puoi farlo tramite bonifico bancario o postale, assegno bancario o circolare, o prelievo da altra banca con la carta Postamat. Una volta versata la nuova liquidità, puoi accantonarla sul tuo Libretto Smart scegliendo l’offerta Supersmart premium 270 giorni, che ti offre il 3,5% di interesse annuo lordo a scadenza per 270 giorni.

L’offerta è già attiva e si potrà usufruire della proposta fino al 6 settembre 2023 dal sito di Poste, dall’app BancoPosta o in qualsiasi ufficio postale. Al termine dei 270 giorni, le somme accantonate e gli interessi maturati saranno riaccreditati sul tuo Libretto Smart. A quel punto potrai scegliere se ritirarli o rinnovare l’accantonamento con le offerte disponibili in quel momento.

Ecco quanto si guadagna investendo 10.000 euro

Facciamo una simulazione e immaginiamo di volere investire 10.000 euro fermi sul conto corrente. Quindi, per usufruire dell’offerta Supersmart 270 basta fare un bonifico dal nostro conto bancario a quello postale. A questo punto si possono trasferire i 10.000 euro sul Libretto Smart.

Fatta l’operazione e trasferiti i fondi sul Libretto non resta che attendere la scadenza dell’offerta, ovvero 270 giorni. Ma quanto si guadagnerà a scadenza? Al momento del rimborso Poste Italiane accrediterà sul nostro conto i 10.000 euro e il 3,5% di rendimento con Poste, saranno diventati 191 euro. Questi interessi saranno al netto di imposte e spese postali.